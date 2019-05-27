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EssentialPIM

8.51

Скачать мощный органайзер с массой функций

Скачать EssentialPIM

EssentialPIM — это популярный органайзер. Программа служит для планирования дел и хранения различной информации.

Программа включает набор отлично продуманных и взаимодействующих между собой функций, общей целью которых является упорядочивание информации. Среди основных инструментов присутствует календарь, планировщик предстоящих дел, функция заметок с поддержкой самого разного содержания, адресная книга, почта, менеджер паролей — вот основные инструменты, которые помогут не запутаться в море дел.

К особенностям EssentialPIM можно отнести систему тегов, благодаря которым, можно группировать различные задачи; функцию глобального поиска по всем данным; «липкие листочки» для наглядных заметок на рабочем столе и т. д.

Важным достоинством, без которого EssentialPIM многое бы потерял, является возможность синхронизации данных между различными устройствами. Есть версия для компьютеров с операционной системой Windows и версии для мобильных устройств с операционными системами Android и iOS.

Что нового в EssentialPIM 8.51:

Исправлены ошибки.

Скриншот EssentialPIM 1 Скриншот EssentialPIM 2 Скриншот EssentialPIM 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 27.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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