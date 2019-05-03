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Nimbus Note

3.0.7

Скачать полнофункциональный менеджер заметок

Скачать Nimbus Note

Nimbus Note — полнофункциональный менеджер заметок. Программа служит для хранения текстовых заметок и тому подобной информации. В ней есть все необходимое: форматирование заметок, прикрепление любых файлов и синхронизация.

В функциональном плане, Nimbus Note находится ровно посередине, между мощным Evernote и простым Simplenote. В программе есть и полнофункциональное форматирование, и поддержка любых вложений, и синхронизация.

Какая и любая другая программа подобного толка, Nimbus Note поддерживает синхронизацию между заметками созданными на разных устройствах. Есть версии для Windows, Android, iOS, веб-интерфейс, а также набор дополнений для веб-браузера.

У программы несложный, но почти не настраиваемый интерфейс, в котором все находится на своих местах и доступ к функциям очевиден. Доступна сортировка заметок по отдельным папкам и при помощи системы тегов. Есть функция напоминания, список задач, поиск, функция печати и набор мелких удобств для редактирования, копирования, перемещения и сортировки заметок. Также там есть возможность поделиться заметкой через специальную ссылку — по ней любой пользователь сможет посмотреть материал.

Заметка может состоять из обычного текста, картинки и любых прикрепленных файлов. Содержание может быть отформатировано встроенным редактором.

Скачать Nimbus Note и пользоваться им можно абсолютно бесплатно. Однако есть и платная подписка. В бесплатной версии есть ограничение в 100 Мб на прикрепленные файлы (в месяц) и 10 Мб на максимальный размер файла. Платная подписка стоит 100 рублей в месяц и позволяет загружать целых 5 Гб файлов с максимальным размером каждого в 1 Гб.

Что нового в Nimbus Note 3.0.7:

Исправлены ошибки.

Скриншот Nimbus Note 1 Скриншот Nimbus Note 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 03.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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