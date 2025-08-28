SoftMaker FreeOffice — полностью бесплатный полнофункциональный офисный пакет. Является значительно урезанной версией SoftMaker Office и содержит только базовый функционал, которого может быть достаточно многим пользователям.

FreeOffice включает три базовые программы, традиционно входящие во все офисные пакеты: текстовый процессор, табличный процессор и программа для создания и проведения презентаций. Отлично подойдёт для не особо требовательных пользователей и позволит просматривать, создавать и редактировать документы.

SoftMaker FreeOffice включает следующие компоненты:

TextMaker — текстовый процессор. Аналог Microsoft Word. Полноценная работа с текстовыми документами в формтах DOCX, DOC, ODT, RTF и некоторыми другими. Поддержка большинства важных особенностей форматирования текста: стили, сноски, разметка и т. п.

— текстовый процессор. Аналог Microsoft Word. Полноценная работа с текстовыми документами в формтах DOCX, DOC, ODT, RTF и некоторыми другими. Поддержка большинства важных особенностей форматирования текста: стили, сноски, разметка и т. п. PlanMaker — электронные таблицы и диаграммы. Аналог Microsoft Excel. Полная совместимость с форматами XLSX, XLS, ODS. около 430-ти функций расчетов.

— электронные таблицы и диаграммы. Аналог Microsoft Excel. Полная совместимость с форматами XLSX, XLS, ODS. около 430-ти функций расчетов. Presentations — создание презентаций. Аналог Microsoft PowerPoint. Поддержка форматов PPTX, PPT, ODP. Множество функций оформления слайдов презентации.

От мощных офисных пакетов (в том числе и SoftMaker Office, который является флагманский продуктом тот же разработчика и сопоставим с Microsoft Office и Libreoffice) отличается упразднением практически всех дополнительных удобств и содержит лишь базовый минимум. В FreeOffice нет макросов, гибких таблиц, настроек оформления документа, файлового менеджера, функций настройки интерфейса, возможности работать со словарями и много другого, к чему привыкли пользователи крупных офисов. Также отсутствует 64-битная версия. Впрочем, многим пользователей, не обременением сложным документооборот, вполне хватит базового функционала FreeOffice. Короче: простой, бесплатный и очень быстрый офисный пакет с минимум дополнительных функций. Если подходит — вэлкам; всем остальным лучше скачать LibreOffice.

Очень важной характеристикой любого пакета офисных программ считается совместимость с форматами Microsoft Office, которые используются повсеместно. В ряде тестов совместимости и отзывах независимых пользователей, FreeOffice считается довольно надежным офисным пакетом с высокой совместимостью с форматами MS Office. Она считается не хуже, а иногда даже лучше, чем, к примеру, у LibreOffice.

У программы FreeOffice современный интерфейс (есть классический, а есть, более современный, ленточный) с возможностью работать в режиме оптимизированном для устройств с сенсорным вводом. Из прочих особенностей стоит отметить: проверка орфографии, механизм автозамены, шаблоны документов, возможность экспорта в PDF и EPUB, поддержка шрифтов Microsoft Office.

Остается добавить, что программа считается очень быстрым и нетребовательным к ресурсам системы офисным пакетом.