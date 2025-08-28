SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
NVIDIA app 11.0.5

NVIDIA app 11.0.5

 Total Commander 11.56

Total Commander 11.56

 Firefox 142

Firefox 142

 GNU Emacs 30.2

GNU Emacs 30.2

 VirtualBox 7.2.0

VirtualBox 7.2.0

 Notepad++ 8.8.5

Notepad++ 8.8.5
💬 ОТЗЫВЫ

SoftMaker FreeOffice

2024 (1226)

Скачать бесплатный пакет офисных программ

Бесплатно Windows Linux

Скачать SoftMaker FreeOffice

ВЫБОР ВЕРСИИ

SoftMaker FreeOffice — полностью бесплатный полнофункциональный офисный пакет. Является значительно урезанной версией SoftMaker Office и содержит только базовый функционал, которого может быть достаточно многим пользователям.

FreeOffice включает три базовые программы, традиционно входящие во все офисные пакеты: текстовый процессор, табличный процессор и программа для создания и проведения презентаций. Отлично подойдёт для не особо требовательных пользователей и позволит просматривать, создавать и редактировать документы.

SoftMaker FreeOffice включает следующие компоненты:

  • TextMaker — текстовый процессор. Аналог Microsoft Word. Полноценная работа с текстовыми документами в формтах DOCX, DOC, ODT, RTF и некоторыми другими. Поддержка большинства важных особенностей форматирования текста: стили, сноски, разметка и т. п.
  • PlanMaker — электронные таблицы и диаграммы. Аналог Microsoft Excel. Полная совместимость с форматами XLSX, XLS, ODS. около 430-ти функций расчетов.
  • Presentations — создание презентаций. Аналог Microsoft PowerPoint. Поддержка форматов PPTX, PPT, ODP. Множество функций оформления слайдов презентации.

От мощных офисных пакетов (в том числе и SoftMaker Office, который является флагманский продуктом тот же разработчика и сопоставим с Microsoft Office и Libreoffice) отличается упразднением практически всех дополнительных удобств и содержит лишь базовый минимум. В FreeOffice нет макросов, гибких таблиц, настроек оформления документа, файлового менеджера, функций настройки интерфейса, возможности работать со словарями и много другого, к чему привыкли пользователи крупных офисов. Также отсутствует 64-битная версия. Впрочем, многим пользователей, не обременением сложным документооборот, вполне хватит базового функционала FreeOffice. Короче: простой, бесплатный и очень быстрый офисный пакет с минимум дополнительных функций. Если подходит — вэлкам; всем остальным лучше скачать LibreOffice.

Очень важной характеристикой любого пакета офисных программ считается совместимость с форматами Microsoft Office, которые используются повсеместно. В ряде тестов совместимости и отзывах независимых пользователей, FreeOffice считается довольно надежным офисным пакетом с высокой совместимостью с форматами MS Office. Она считается не хуже, а иногда даже лучше, чем, к примеру, у LibreOffice.

У программы FreeOffice современный интерфейс (есть классический, а есть, более современный, ленточный) с возможностью работать в режиме оптимизированном для устройств с сенсорным вводом. Из прочих особенностей стоит отметить: проверка орфографии, механизм автозамены, шаблоны документов, возможность экспорта в PDF и EPUB, поддержка шрифтов Microsoft Office.

Остается добавить, что программа считается очень быстрым и нетребовательным к ресурсам системы офисным пакетом.

Интерфейс SoftMaker FreeOffice
Интерфейс SoftMaker FreeOffice
Интерфейс SoftMaker FreeOffice
Интерфейс SoftMaker FreeOffice
Интерфейс SoftMaker FreeOffice
Интерфейс SoftMaker FreeOffice

Что нового в последних версиях SoftMaker FreeOffice:

Улучшенная совместимость с форматами Microsoft Office 2024.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о SoftMaker FreeOffice

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Microsoft Office

Скачать самый популярный пакет офисных программ

LibreOffice

Скачать бесплатный полнофункциональный пакет офисных программ

OpenOffice

Полностью бесплатный офисный пакет

WPS Office

Скачать бесплатный офисный пакет с полным функционалом

SoftMaker Office

Полнофункциональный пакет офисных программ

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Telegram

Telegram

Skype

Skype

qBittorrent

qBittorrent

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

AIMP

AIMP

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer

BleachBit

BleachBit

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys

HWiNFO

HWiNFO

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++