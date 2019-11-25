AbiWord — бесплатный текстовый процессор. Программа представляет собой бесплатный текстовый редактор с широкими возможностями (сопоставим с Microsoft Word старых версий). Имеется поддержка всех популярных форматов, в том числе и MS Word (путем импорта). Имеется поддержка: плагинов, расширяющих функциональность программы; проверка орфографии; стили; неограниченный откат; поиск/замена; абзацы; форматирование и множество других функций.

Проект хороший. Но Windows-версия развивается крайне медленно. Вялотекущая разработка может не давать обновлений годами, в то время, как версия для GNU/Linux обновляется гораздо чаще.

Внимание! Последняя версия AbiWord для Windows — 2.8.6. Она давно не обновлялась и вряд ли когда нибудь обновится. На данный момент программа развивается только для операционной системы GNU/Linux.