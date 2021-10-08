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Kodi

19.2

Скачать домашний кинотеатр и развлекательный центр.

Open Source Windows Linux Android iOS
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Kodi — домашний кинотеатр и развлекательный центр — программа для каталогизации, воспроизведения и раздачи мультимедиа контента. Кроссплатформенный и полностью бесплатный проект с открытыми исходными кодами.

Kodi нужен для создания удобной медиатеки и позволяет собрать в одном интерфейсе весь медиа-контент: фильмы, сериалы, музыку, фотографии, TV-передачи, подкасты, аудиокниги и даже видеоигры (поддерживаются эмуляторы консолей). Можно снабдить все это сопутствующими материалами (обложки, текстовые материалы и прочее). Интерфейс рассчитан на большие экраны с любым разрешением и удобен для работы на телевизорах и управления с помощью пульта дистанционного управления. Получится развлекательный центр наподобие домашнего кинотеатра.

Интерфейс Kodi
Интерфейс Kodi
Видеоплеер
Видеоплеер
Настройки
Настройки

Поддержка самого разного типа источника медиафайлов — важнейшая особенность Kodi. Медиатека, хранящаяся на одном устройстве, может быть воспроизведена на другом. Самое простое и частое использование — подключение устройства с Kodi к большому экрану для организации домашнего кинотеатра. Ещё одной прекрасной идеей будет создание медиасервера на Raspberry Pi с доступом с любых устройств через сеть. На самом деле, довольно гибкий софт позволит реализовать массу идей по организации удобного развлекательного центра.

Расширяемость — вторая важная особенность. Функциональность Kodi может быть дополнена специальными модулями. Это могут быть функциональные расширения или, например, включение в программу дополнительных удобств. К примеру, включение в программу торрент-клиента позволит скачивать фильмы, прямо не выходя из Kodi.

Программа знаменита своей портируемостью. Есть версии для очень широкого круга устройств и операционных систем. Можно скачать Kodi для Windows, GNU/Linux, Android и многих другим систем.

Что нового в Kodi 19.2:

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 08.10.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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