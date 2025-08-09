Debian GNU/Linux — один из известнейших дистрибутивов операционной системы GNU/Linux. Существует с 1993 года и является основой для многих известных дистрибутивов, в том числе и популярнейшего Ubuntu.

Debian может использоваться как на домашних/офисных компьютерах, так и на серверах. Огромный выбор всевозможного программного обеспечения удовлетворит любые потребности пользователя/администратора, а настраиваемость позволит сделать работу с системой удобной и продуктивной.

Важной особенностью Debian является огромное независимое сообщество разработчиков и особый ориентир на стабильность — перед выпуском все пакеты тщательно тестируются, что позволяет обеспечивать безошибочную (на сколько это возможно) работу системы. Это и стало некой визитной карточкой ОС — высокий уровень стабильности.

Широко популярный формат пакетов .DEB, используемый во многих других дистрибутивах, разработан в рамках проекта Debian GNU/Linux.

В состав дистрибутива включен рабочий стол KDE и набор самых востребованных программ: Firefox, LibreOffice, GIMP, утилиты для работы с носителями информации и некоторые другие программы. Также пользователю не составит труда скачать дополнительные программы.

Debian GNU/Linux предлагает официальную поддержку архитектуры процессоров x86, ARM, AMD64, RISC-V. Также поддерживается практически любое железо.