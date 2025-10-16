ONLYOFFICE 9.1 — улучшенный PDF-ридер, ряд улучшений для таблиц и более удобное восстановление файлов

Выпущена новая версия десктопной версии (бывает и онлайновая) офисного пакета ONLYOFFICE.

ONLYOFFICE — полнофункциональный офисный пакет, который подойдет для дома, офиса или образования. В первую очередь рассчитан на совместную работу группы пользователей, но может успешно использоваться и индивидуально. Это бесплатная программа, но для организации полноценного рабочего пространства для совместной работы могут потребоваться дополнительные ресурсы. Разработчики предлагают готовые решения на основе облачных технологий (на коммерческой основе), но пользователь может справиться и самостоятельно и выйдет бесплатно.

ONLYOFFICE 9.1 — заметное обновление, включающее ряд улучшений в PDF-ридер, множество улучшений в редакторе таблиц, возможность восстановления несохраненных документов, быстрый доступ к шаблонам, улучшенные уведомления и многое другое.

Интерфейс ONLYOFFICE 9.1

Что нового в ONLYOFFICE 9.1

Расширена функциональность PDF-редактора. Добавлена функция «Редактировать», которая служит для скрытия, определенных пользователем, частей PDF-документа (например, конфиденциальной информации). Обновленный PDF-редактор также включает новые инструменты для создания аннотаций, которые можно использовать для личных заметок, совместной работы и интерактивных элементов. Новые инструменты для работы с прямоугольниками, кругами, стрелками и соединёнными линиями позволяют рисовать непосредственно в PDF-документе. Также в этой версии добавлена поддержка диаграмм и объектов SmartArt.

Обновленный редактор электронных таблиц ONLYOFFICE упрощает изменение направления текста в ячейках, предлагая варианты «слева направо» и «справа налево». Кроме того, версия 9.1 содержит обновленные формулы LOOKUP , VLOOKUP , HLOOKUP и XLOOKUP , которые теперь обеспечивают до 4 раз более быстрый точный и линейный поиск, улучшенную обработку смешанных типов данных для повышения точности и сокращенное использование памяти для повышения производительности и эффективности. Также важно отметить следующие улучшения в редакторе электронныхз таблиц: новая вкладка «Дизайн таблицы» с настройками форматирования таблицы, поддержка фильтров по дате в сводных таблицах, переименование таблиц двойным щелчком по их названию, подсветка активных аргументов при вводе формулы.

Быстрое восстановление несохраненных документов. В случае сбоя и наличия несохраненных изменений в открытом файле достаточно перезапустить программу. После перезапуска документ будет открыт снова со всеми внесенными, но не сохранёнными изменениями.

Версия 9.1 упрощает работу с шаблонами. Теперь пользователь может быстро просмотреть облачные шаблоны одним щелчком мыши и выбрать нужный.

Теперь в ONLYOFFICE для Windows 11/10 уведомления об ассоциациях файлов и обновлениях отображаются в виде системных всплывающих уведомлений, а не в модальных окнах.

Настройка отображения завершенных и открытых комментариев на левой панели.

Поддержка опции взрыва для 2D круговых и кольцевых диаграмм.

Вкладка «Мастер слайдов» в презентациях.

Поддержка изображений HEIF и документов HWPML.

Прямое преобразование PDF -> TXT и PPTX -> TXT.

Полнофункциональный редактор диаграмм в документах и презентациях.

Множество прочих небольших улучшений.

Это лишь краткий список основных изменений. На самом деле их гораздо больше — во всех программах пакета предпринята масса небольших улучшений. Читайте полный список изменений на Гитхабе (на английском).