SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
ONLYOFFICE 9.1

ONLYOFFICE 9.1

 VMWare Workstation 25H2

VMWare Workstation 25H2

 Windows 10 — поддержка прекращена

Windows 10 — поддержка прекращена

 Firefox 144

Firefox 144

 Zorin OS 18

Zorin OS 18

 O&O ShutUp10++ 2.0

O&O ShutUp10++ 2.0
ONLYOFFICE 9.1 — улучшенный PDF-ридер, ряд улучшений для таблиц и более удобное восстановление файлов 16.10.2025

ONLYOFFICE 9.1 — улучшенный PDF-ридер, ряд улучшений для таблиц и более удобное восстановление файлов

Выпущена новая версия десктопной версии (бывает и онлайновая) офисного пакета ONLYOFFICE.

ONLYOFFICE — полнофункциональный офисный пакет, который подойдет для дома, офиса или образования. В первую очередь рассчитан на совместную работу группы пользователей, но может успешно использоваться и индивидуально. Это бесплатная программа, но для организации полноценного рабочего пространства для совместной работы могут потребоваться дополнительные ресурсы. Разработчики предлагают готовые решения на основе облачных технологий (на коммерческой основе), но пользователь может справиться и самостоятельно и выйдет бесплатно.

ONLYOFFICE 9.1 — заметное обновление, включающее ряд улучшений в PDF-ридер, множество улучшений в редакторе таблиц, возможность восстановления несохраненных документов, быстрый доступ к шаблонам, улучшенные уведомления и многое другое.

Интерфейс ONLYOFFICE 9.1
Интерфейс ONLYOFFICE 9.1

Что нового в ONLYOFFICE 9.1

  • Расширена функциональность PDF-редактора. Добавлена функция «Редактировать», которая служит для скрытия, определенных пользователем, частей PDF-документа (например, конфиденциальной информации). Обновленный PDF-редактор также включает новые инструменты для создания аннотаций, которые можно использовать для личных заметок, совместной работы и интерактивных элементов. Новые инструменты для работы с прямоугольниками, кругами, стрелками и соединёнными линиями позволяют рисовать непосредственно в PDF-документе. Также в этой версии добавлена поддержка диаграмм и объектов SmartArt.
  • Обновленный редактор электронных таблиц ONLYOFFICE упрощает изменение направления текста в ячейках, предлагая варианты «слева направо» и «справа налево». Кроме того, версия 9.1 содержит обновленные формулы LOOKUP , VLOOKUP , HLOOKUP и XLOOKUP , которые теперь обеспечивают до 4 раз более быстрый точный и линейный поиск, улучшенную обработку смешанных типов данных для повышения точности и сокращенное использование памяти для повышения производительности и эффективности. Также важно отметить следующие улучшения в редакторе электронныхз таблиц: новая вкладка «Дизайн таблицы» с настройками форматирования таблицы, поддержка фильтров по дате в сводных таблицах, переименование таблиц двойным щелчком по их названию, подсветка активных аргументов при вводе формулы.
  • Быстрое восстановление несохраненных документов. В случае сбоя и наличия несохраненных изменений в открытом файле достаточно перезапустить программу. После перезапуска документ будет открыт снова со всеми внесенными, но не сохранёнными изменениями.
  • Версия 9.1 упрощает работу с шаблонами. Теперь пользователь может быстро просмотреть облачные шаблоны одним щелчком мыши и выбрать нужный.
  • Теперь в ONLYOFFICE для Windows 11/10 уведомления об ассоциациях файлов и обновлениях отображаются в виде системных всплывающих уведомлений, а не в модальных окнах.
  • Настройка отображения завершенных и открытых комментариев на левой панели.
  • Поддержка опции взрыва для 2D круговых и кольцевых диаграмм.
  • Вкладка «Мастер слайдов» в презентациях.
  • Поддержка изображений HEIF и документов HWPML.
  • Прямое преобразование PDF -> TXT и PPTX -> TXT.
  • Полнофункциональный редактор диаграмм в документах и презентациях.
  • Множество прочих небольших улучшений.

Это лишь краткий список основных изменений. На самом деле их гораздо больше — во всех программах пакета предпринята масса небольших улучшений. Читайте полный список изменений на Гитхабе (на английском).

Скачать ONLYOFFICE 9.1 для Windows 11/10/8/7 (64-бит)

БесплатноРазмер: 450 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать ONLYOFFICE 9.1 для Windows 11/10/8/7 (32-бит)

БесплатноРазмер: 450 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать ONLYOFFICE 9.1 для Windows XP (64-бит)

БесплатноРазмер: 450 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать ONLYOFFICE 9.1 для Windows XP (32-бит)

БесплатноРазмер: 450 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать ONLYOFFICE 9.1 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 450 МбОС: LinuxСтабильная версия

Скачать ONLYOFFICE 9.1 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 450 МбОС: LinuxСтабильная версия

Скачать ONLYOFFICE 9.1 для GNU/Linux (Snap)

БесплатноРазмер: 450 МбОС: LinuxСтабильная версия

Скачать ONLYOFFICE 9.1 для GNU/Linux (Flatpak)

БесплатноРазмер: 450 МбОС: LinuxСтабильная версия

Скачать ONLYOFFICE 9.1 для GNU/Linux (AppImage)

БесплатноРазмер: 450 МбОС: LinuxСтабильная версия

VMWare Workstation 25H2 — новая версия мощной системы виртуализации

VMWare Workstation 25H2 — новая версия мощной системы виртуализации

Microsoft полностью прекращает поддержку Windows 10

Microsoft полностью прекращает поддержку Windows 10

Firefox 144 — новая версия с системой профилей

Firefox 144 — новая версия с системой профилей

Zorin OS 18 — крупное обновление простого дистрибутива GNU/Linux

Zorin OS 18 — крупное обновление простого дистрибутива GNU/Linux

Microsoft Edit 1.0 — новый текстовый редактор для командной строки

Microsoft Edit 1.0 — новый текстовый редактор для командной строки

BleachBit 5.0.0 — обновление свободного чистильщика системы

BleachBit 5.0.0 — обновление свободного чистильщика системы

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

VMWare Workstation 25H2 — новая версия мощной системы виртуализации

Microsoft полностью прекращает поддержку Windows 10

Firefox 144 — новая версия с системой профилей

Zorin OS 18 — крупное обновление простого дистрибутива GNU/Linux

Microsoft Edit 1.0 — новый текстовый редактор для командной строки

BleachBit 5.0.0 — обновление свободного чистильщика системы

Windhawk 1.6 — новая версия с поддержкой ARM64

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Telegram

Telegram

Skype

Skype

qBittorrent

qBittorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer

BleachBit

BleachBit

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys

HWiNFO

HWiNFO

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++