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LibreOffice 7.3.0 — крупное обновление со значительно улучшенной совместимостью03.02.2022

LibreOffice 7.3.0 — крупное обновление со значительно улучшенной совместимостью

Выпущено очередное крупное обновление LibreOffice — свободного полнофункционального офисного пакета.

LibreOffice 7.3.0 — это регулярное крупное обновление, включающее массу разноплановых улучшений во всех программах пакета, которые накопились за несколько месяцев разработки.

Главной особенностью этого выпуска разработчики называют значительно улучшенную совместимость с форматами Microsoft Office. Разработчики отмечают 3 основных типа улучшений, касающихся совместимости:

  • Новые функции, типа усовершенствованной обработки отслеживания изменений в таблицах и при перемещении текста, что улучшило взаимодействие с документами в форматах Microsoft Office.
  • Улучшенная производительность при открытии файлов в форматах DOCX и XLSX/XLSM большого размера. Повышена скорость отрисовки некоторых сложных документов. Повышена скорость отрисовки при работе с серверной частью Skia.
  • Для DOC значительно улучшен импорт списков. Для DOCX улучшен импорт списков, реализован экспорт/импорт гиперссылок фигур, исправлены проблемы с правами на редактирование, добавлено отслеживание изменения стиля абзаца. Для XLSX уменьшена высота строки, исправлено увеличение отступа ячейки при каждом сохранении, исправлены права на редактирование, улучшена поддержка диаграмм. Для PPTX исправлено взаимодействие со ссылками в изображениях, исправлены проблемы импорта/экспорта нижних колонтитулов слайдов, исправлены ссылки на изображения у фигур, добавлена прозрачность тени таблиц.

Как и любое крупное обновление LibreOffice, эта версия содержит множество прочих функциональных улучшений. Узнать подробности можно на специальной странице официального сайта (на английском языке; на русском появится на днях).

Скачать LibreOffice 7.3.0 для Windows (64-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 332 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать LibreOffice 7.3.0 для Windows (32-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 312 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать LibreOffice 7.3.0 для GNU/Linux (64-бит) (DEB)

Бесплатно/GPLРазмер: 187 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать LibreOffice 7.3.0 для GNU/Linux (64-бит) (RPM)

Бесплатно/GPLРазмер: 257 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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