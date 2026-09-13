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Mailspring

1.24.0

Скачать бесплатный и полнофункциональный почтовый клиент

Бесплатно Windows Linux

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Mailspring — бесплатный почтовый клиент с симпатичным интерфейсом и набором дополнительных возможностей. Распространяемый для операционных систем Windows и GNU/Linux. У программы есть все базовые возможности, а также поддержка ряда современных функций, в том числе и особенностей популярных почтовых сервисов. Этот почтовый клиент является наследником проекта Nylas Mail, поддерживаемый и развиваемый одним из авторов старой программы. От оригинала отличается значительно пониженным расходом ресурсов компьютера, а также рядом дополнительных функций.

Большинству пользователей сразу понравится простой и современный внешний вид Mailspring. У интерфейса программы классический дизайн структуры и симпатичное оформление с поддержкой тем для персонализации внешнего вида. В функциональном плане, это достаточно мощный почтовый клиент, способный удовлетворить потребности самой широкой аудитории. Программа подойдет как домашним пользователям с парой почтовых ящиков, так и корпоративным клиентам с большим оборотом почты.

Кроме базовых функций, типа поддержки неограниченного количества аккаунтов, мощного редактора письма и функциональной адресной книги, в Mailspring есть ряд интересных преимуществ. В их числе: поддержка особенностей популярных почтовых провайдеров (GMail, Office 365, Яндекс.Почта и других); поддержка Snoozie; единый ящик для всех аккаунтов (Unified Inbox); быстрый поиск по базе писем; проверка орфографии; широкая статистика; макеты и шаблоны. Кроме прочего, многим пользователям понравятся такие интересные особенности, как удобный обзор всех писем от определенного адресата; уведомления о прочтении писем и отслеживание ссылок; система напоминаний о важных письмах и система отложенной отправки. В общем, это характеризует программу, как хорошо продуманный инструмент для удобной работы. На самом деле, это далеко не все — у программы масса прочих удобств и мелочей для продуктивной работы с почтой.

Для работы программы требуется создание учетной записи — Mailspring ID, через которую будет осуществляться доступ ко всему почтовому хозяйству пользователя, что может показаться неудобством. Автор оправдывает это рядом функций, большинство из которых только запланированы (например, возможность поделиться шаблонами или установка плагинов и тем) и требуют синхронизации с облаком, доступ к которому и осуществляется с помощью учетной записи.

У программы частично открытые исходные коды: код интерфейса — открытый; код движка — закрытый. Позже разработчик планирует опубликовать всю кодовую базу. Также стоит отметить, что сама программа бесплатна, но есть и коммерческий тариф (8 USD в месяц), который предлагает набор дополнительных функций.

Скриншот Mailspring 1 Скриншот Mailspring 2 Скриншот Mailspring 3 Скриншот Mailspring 4

Что нового в последних версиях Mailspring:

Что нового в Mailspring 1.20.0

  • Добавлена «автоматическая» тема интерфейса, которая подстраивается под темный/светлый режим интерфейса операционной системы.
  • Добавлена поддержка системного акцентного цвета — стандартные светлая и темная темы теперь используют цвет акцента системы.
  • Улучшен и упрощен интерфейс создания папок и меток на левой панели.
  • Добавлено новое меню «•••» для элементов левой панели — доступ к некоторым функциям стали заметнее.
  • Добавлена поддержка экспорта писем и папок в EML.
  • Улучшена обработка и отображение ошибок при сохранении паролей.
  • Добавлены инструкции и помощь по настройке аккаунтов Microsoft Outlook/Office.
  • На панели инструментов текстовые символы заменены на SVG-графику.
  • Доработан процесс экспорта EML через боковую панель.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Mailspring

Когда-нибудь они поймут, что нужна нормальная адресная книга

Автор: Виталий08.05.2024

Хороший клиент почты, простой и понятный. Даже в бесплатной версии.

Автор: Oleg Sinitsin12.11.2023

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