The Bat! — популярный почтовый клиент с широким спектром функций. Отлично подходит для масштабного почтового оборота.
Во времена, когда все пользователи интернета не представляли свой компьютер без почтового клиента, The Bat! занимал лидирующие позиции среди программ такого рода. Сейчас, во времена удобных веб-интерфейсов почтовых служб, популярность программы снизилась (как и у всех конкурентов). Однако, в корпоративной нише, это, по-прежнему, необходимый и популярный инструмент. Если требуется серьезный почтовый клиент для работы с несколькими почтовыми ящиками и бурной переписки с массой респондентов, то программа окажется отличным выбором.
Программа имеет огромное количество возможностей на все случаи жизни: неограниченное количество аккаунтов; шаблоны писем; поддержка PGP; HTML-вьювер; продвинутая записная книжка; удобный интерфейс и т. д.
Что нового в последних версиях The Bat!:
Что нового в The Bat 12
- Реализован новый компактный режим в режиме просмотра диалога.
- Добавлена возможность скрывать получателей в компактном режиме просмотра переписки.
- Добавлена поддержка действий с форматированным текстом для редактора быстрых ответов в режиме просмотра переписки.
- Теперь данные автообнаружения DNS-службы можно использовать для создания учетных записей.
- Значительно обновлен пользовательский интерфейс в новом дизайне адресной книги.
- Улучшения интерфейса и изменения в режиме диалога.
- Исправлены ошибки.
Что нового в The Bat 11.4
- Добавлена поддержка протокола CalDAV (функция "Календарь" в свойствах ящика).
- Добавлен параметр командной строки /DebugCalDAV для сохранения журнала синхронизации календарей по протоколу CalDAV в файл ex_log.txt.
- Исправлены ошибки.
Что нового в The Bat 11.3
- Теперь POP3 через OAuth работает на outlook.com/live.com и других адресах Microsoft.
- Добавлены дополнительные заголовки в режим единых цепочек писем.
- Повышена скорость и исправлены замедления при работе по протоколу POP3.
- Улучшена поддержка высокого разрешения экрана при работе на системах с несколькими мониторами с разным разрешением.
- Улучшения окна Управления папками (минимальный размер окна, устранение перехвата фокуса при фоновом выполнении заданий.
- Исправлен ряд ошибок.
Что нового в The Bat 11.0.4
- Добавлена возможность проверки подписи при клике на статус подписи.
- Теперь функция просмотра источника учетной записи IMAP4 загружает сообщения в локальный кэш.
- Исправлены ошибки.
Что нового в The Bat 11
- Новый вид отображения цепочек писем. Это позволяет отображать все связанные письма в одном окне.
- Ряд улучшений для панели вложений.
- Автоматическая расшифровка сообщений, зашифрованных с использованием PGP.
- Прочие небольшие улучшения.
Отзывы о The Bat!
Лично мне не заходит этот почтовый клиент именно из-за дизайна... ТандерБёрд по мне ни чем не уступает в плане удобства, надежности и выигрывает за счёт ДИЗАЙНА!
Старый, проверенный почтовый клиент. Который просто год от года становиться лучше. Да, он платный. Но это не недостаток, а скорее достоинство.