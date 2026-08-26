The Bat! — популярный почтовый клиент с широким спектром функций. Отлично подходит для масштабного почтового оборота.

Во времена, когда все пользователи интернета не представляли свой компьютер без почтового клиента, The Bat! занимал лидирующие позиции среди программ такого рода. Сейчас, во времена удобных веб-интерфейсов почтовых служб, популярность программы снизилась (как и у всех конкурентов). Однако, в корпоративной нише, это, по-прежнему, необходимый и популярный инструмент. Если требуется серьезный почтовый клиент для работы с несколькими почтовыми ящиками и бурной переписки с массой респондентов, то программа окажется отличным выбором.

Программа имеет огромное количество возможностей на все случаи жизни: неограниченное количество аккаунтов; шаблоны писем; поддержка PGP; HTML-вьювер; продвинутая записная книжка; удобный интерфейс и т. д.