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The Bat!

10.4

Скачать один из самых известных почтовых клиентов

Пробная версия Windows

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The Bat! — популярный почтовый клиент с широким спектром функций. Отлично подходит для масштабного почтового оборота.

Во времена, когда все пользователи интернета не представляли свой компьютер без почтового клиента, The Bat! занимал лидирующие позиции среди программ такого рода. Сейчас, во времена удобных веб-интерфейсов почтовых служб, популярность программы снизилась (как и у всех конкурентов). Однако, в корпоративной нише, это, по-прежнему, необходимый и популярный инструмент. Если требуется серьезный почтовый клиент для работы с несколькими почтовыми ящиками и бурной переписки с массой респондентов, то программа окажется отличным выбором.

Программа имеет огромное количество возможностей на все случаи жизни: неограниченное количество аккаунтов; шаблоны писем; поддержка PGP; HTML-вьювер; продвинутая записная книжка; удобный интерфейс и т. д.

Что нового в The Bat! 10.4:

  • Новый менеджер календарей.
  • Возможность синхронизации с Google Календарь.
  • В меню «Прикрепить файл» редакторf писем добавлен список недавно добавленных/измененных файлов и исходных папок.
  • Добавлен новый параметр командной строки /NoDirectX, который отключает использование DirectX в редакторе PureHTML.
  • Исправлен ряд ошибок.
Скриншот The Bat! 1 Скриншот The Bat! 2 Скриншот The Bat! 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 30.05.23САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о The Bat!

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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