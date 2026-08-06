Signal — альтернативный мессенджер, отличающийся упором на безопасность передачи данных и обеспечение тайны переписки пользователей. Бесплатный сервис, работающий на софте с открытыми исходными кодами. Signal прославился благодаря известному эксперту по безопасности и защитнику приватности в сети Эдварду Сноудену, который заявил, что регулярно пользуется именно этим мессенджером.

Signal — это классический мессенджер. Предлагает такие функции, как текстовый чат, видеозвонки, голосовые звонки, голосовые сообщения и обмен файлами. Можно скачать Signal для Windows, GNU/Linux, Android и iOS.

Signal Protocol — главная особенность мессенджера. Благодаря ему вся переписка и звонки защищены сквозным шифрованием. Ключи расшифровки создаются и хранятся у самих пользователей, а не на сервере. Это значит, что к переписке не могут получить доступ ни третьи лица, ни владельцы сервиса. Signal Protocol также используется во многих других сервисах, например, в WhatsApp и Skype.

Парой дополнительных особенностей по части безопасности: возможность отправлять сообщения, которые автоматически исчезнут через определенное пользователем время и функция наложения размытия на лица людей, изображённых на пересылаемых фотографиях.

Остаётся упомянуть, что регистрация в сервисе происходит через активный сотовый телефон, что смущает и сразу распугивает большую часть аудитории, охочей до конфиденциальности. Более того, пользователю, желающему использовать Signal на компьютере, придется сначала установить его на мобильное устройство. В готовящейся к выходу Signal 7.0 появится функция скрытия номера телефона.

Также рекомендуется обратить внимание на Session — суперзащищенный мессенджер, изначально основывавшийся на протоколе Signal. Ориентирован на обеспечение полной анонимности, конфиденциальности и безопасности обмена сообщениями. Защищённый протокол, распределенные сети, сквозное шифрование, не требует номер телефона и почтовый адрес для создания аккаунта.

Внимание! Signal может не работать или работать ограничено на территории России.