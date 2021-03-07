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Signal

1.40.1

Скачать мессенджер с упором на обеспечения тайны переписки

Open Source Windows Linux Android iOS
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Signal — альтернативный мессенджер, отличающийся упором на безопасность передачи данных и обеспечение тайны переписки пользователей. Бесплатный сервис, работающий на софте с открытыми исходными кодами. Signal прославился благодаря известному эксперту по безопасности и защитнику приватности в сети Эдварду Сноудену, который заявил, что регулярно пользуется именно этим мессенджером.

Signal — это классический мессенджер. Предлагает такие функции, как текстовый чат, видеозвонки, голосовые звонки, голосовые сообщения и обмен файлами. Можно скачать Signal для Windows, GNU/Linux, Android и iOS.

Signal Protocol — главная особенность мессенджера. Благодаря ему вся переписка и звонки защищены сквозным шифрованием. Ключи расшифровки создаются и хранятся у самих пользователей, а не на сервере. Это значит, что к переписке не могут получить доступ ни третьи лица, ни владельцы сервиса. Signal Protocol также используется во многих других сервисах, например, в WhatsApp и Skype.

Интерфейс Signal
Интерфейс Signal
Насйтроки
Насйтроки
Еще настройки
Еще настройки

Парой дополнительных особенностей по части безопасности: возможность отправлять сообщения, которые автоматически исчезнут через определенное пользователем время и функция наложения размытия на лица людей, изображённых на пересылаемых фотографиях.

Остаётся упомянуть, что регистрация в сервисе происходит через активный сотовый телефон, что смущает и сразу распугивает большую часть аудитории, охочей до конфиденциальности. Более того, пользователю, желающему использовать Signal на компьютере, придется сначала установить его на мобильное устройство.

Что нового в Signal 1.40.1:

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 07.03.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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