SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
Opera 134 — добавлен функционал вертикальных вкладок

Opera 134

 Firefox 155 Nightly — представлен полностью новый интерфейс браузера

Firefox 155 Nightly — новый интерфейс

 AIDA64 8.35

AIDA64 8.35

 Firefox 153 — контейнеры, поддержка HDR, новый интерфейс для работы с ИИ и многое другое

Firefox 153

 Double Commander 1.2.7

Double Commander 1.2.7

 Tiny Core Linux 17.1

Tiny Core Linux 17.1
💬 ОТЗЫВЫ:

Signal

8.22.0

Скачать мессенджер с упором на обеспечения тайны переписки

Open Source Windows Linux Android iOS

Скачать Signal

ВЫБОР ВЕРСИИ

Signal — альтернативный мессенджер, отличающийся упором на безопасность передачи данных и обеспечение тайны переписки пользователей. Бесплатный сервис, работающий на софте с открытыми исходными кодами. Signal прославился благодаря известному эксперту по безопасности и защитнику приватности в сети Эдварду Сноудену, который заявил, что регулярно пользуется именно этим мессенджером.

Signal — это классический мессенджер. Предлагает такие функции, как текстовый чат, видеозвонки, голосовые звонки, голосовые сообщения и обмен файлами. Можно скачать Signal для Windows, GNU/Linux, Android и iOS.

Signal Protocol — главная особенность мессенджера. Благодаря ему вся переписка и звонки защищены сквозным шифрованием. Ключи расшифровки создаются и хранятся у самих пользователей, а не на сервере. Это значит, что к переписке не могут получить доступ ни третьи лица, ни владельцы сервиса. Signal Protocol также используется во многих других сервисах, например, в WhatsApp и Skype.

Парой дополнительных особенностей по части безопасности: возможность отправлять сообщения, которые автоматически исчезнут через определенное пользователем время и функция наложения размытия на лица людей, изображённых на пересылаемых фотографиях.

Остаётся упомянуть, что регистрация в сервисе происходит через активный сотовый телефон, что смущает и сразу распугивает большую часть аудитории, охочей до конфиденциальности. Более того, пользователю, желающему использовать Signal на компьютере, придется сначала установить его на мобильное устройство. В готовящейся к выходу Signal 7.0 появится функция скрытия номера телефона.

Также рекомендуется обратить внимание на Session — суперзащищенный мессенджер, изначально основывавшийся на протоколе Signal. Ориентирован на обеспечение полной анонимности, конфиденциальности и безопасности обмена сообщениями. Защищённый протокол, распределенные сети, сквозное шифрование, не требует номер телефона и почтовый адрес для создания аккаунта.

Внимание! Signal может не работать или работать ограничено на территории России.

Интерфейс Signal
Интерфейс Signal
Настройки
Настройки
Еще настройки
Еще настройки

Что нового в последних версиях Signal:

Исправлены ошибки.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Signal

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Telegram

Скачать бесплатно клиент сервиса обмена сообщениями

Zoom

Скачать клиент групповых видеоконференций

Discord

Скачать систему чатов и аудио-конференций для геймеров

Beeper

Скачать современный мультимессенджер

WhatsApp

WhatsApp — общение для миллиарда пользователей

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Telegram

Telegram

Skype

Skype

qBittorrent

qBittorrent

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

AIMP

AIMP

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer

BleachBit

BleachBit

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys

HWiNFO

HWiNFO

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++

×