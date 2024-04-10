Выпущена первая публичная версия мультипейджера Beeper

Выпущена первая публичная версия мултипейджера Beeper.

Beeper — современный мультимессенджер — программа, позволяющая работать с нескольким популярными чат-системами через единый интерфейс. Поддерживает 14 чат-систем, среди которых Telegram, Whatsapp, Facebook Messenger, Discord и некоторые другие. У большинства пользователей есть учётные записи в нескольких мессенджерах, чат-системах и различных социальных сервисах. Взаимодействие с несколькими отдельными клиентами неудобно и Beeper призван устранить проблему, предоставив единый клиент для всех систем. Пользователю Beeper не приходится открывать кучу отдельных мессенджеров — у него есть все в одном. Важно уточнить, что это не веб-версии мессенджеров под интерфейсом Electron, как Fritz или Rambox. В основе Beeper стоит протокол Matrix, объединяющий, с помощью мостов, систему с поддерживаемыми чат-сервисами.

Интерфейс Beeper

Сегодня состоялся выпуск первой публичной версии программы. Beeper существует с 2021 года и более трех лет находился в стадии ограниченного публичного тестирования. Пользователи оставляли запрос на участие в тестировании на официальном сайте и ждали приглашения (вебмастер SLO.ru ждал почти 2 года). За это время программу протестировало 115 000 человек и еще 446 000 зарегистрированных пользователя сидели в ожидании приглашения. Теперь же скачать Beeper может каждый.

Важно, что поддержка iMessage, киллер-фича присутствовавшая в программе большую часть тестирования, пока недоступна. Разработчики надеяться вернуть ее в будущих версиях.

Также нужно отметить, что теперь Beeper принадлежит компании Automattic, известная такими проектами как WordPress, Simplenote, WooCommerce и Pocket Casts. Похоже, новые владельцы расшевелили разработчиков Beeper и повлияли на выпуск публичной версии мессенджера.