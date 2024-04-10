SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ СОФТДОСКА
Выпущена первая публичная версия мультипейджера Beeper10.04.2024

Выпущена первая публичная версия мультипейджера Beeper

Выпущена первая публичная версия мултипейджера Beeper.

Beeper — современный мультимессенджер — программа, позволяющая работать с нескольким популярными чат-системами через единый интерфейс. Поддерживает 14 чат-систем, среди которых Telegram, Whatsapp, Facebook Messenger, Discord и некоторые другие. У большинства пользователей есть учётные записи в нескольких мессенджерах, чат-системах и различных социальных сервисах. Взаимодействие с несколькими отдельными клиентами неудобно и Beeper призван устранить проблему, предоставив единый клиент для всех систем. Пользователю Beeper не приходится открывать кучу отдельных мессенджеров — у него есть все в одном. Важно уточнить, что это не веб-версии мессенджеров под интерфейсом Electron, как Fritz или Rambox. В основе Beeper стоит протокол Matrix, объединяющий, с помощью мостов, систему с поддерживаемыми чат-сервисами.

Интерфейс Beeper
Интерфейс Beeper

Сегодня состоялся выпуск первой публичной версии программы. Beeper существует с 2021 года и более трех лет находился в стадии ограниченного публичного тестирования. Пользователи оставляли запрос на участие в тестировании на официальном сайте и ждали приглашения (вебмастер SLO.ru ждал почти 2 года). За это время программу протестировало 115 000 человек и еще 446 000 зарегистрированных пользователя сидели в ожидании приглашения. Теперь же скачать Beeper может каждый.

Важно, что поддержка iMessage, киллер-фича присутствовавшая в программе большую часть тестирования, пока недоступна. Разработчики надеяться вернуть ее в будущих версиях.

Также нужно отметить, что теперь Beeper принадлежит компании Automattic, известная такими проектами как WordPress, Simplenote, WooCommerce и Pocket Casts. Похоже, новые владельцы расшевелили разработчиков Beeper и повлияли на выпуск публичной версии мессенджера.

Скачать Beeper для Windows

БесплатноРазмер: 125 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Beeper для GNU/Linux

БесплатноРазмер: 125 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Beeper для Android

БесплатноРазмер: 125 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать Beeper для iOS

БесплатноРазмер: 125 МбОС: iOSСтабильная версия

Скачать Beeper для других ОС

БесплатноРазмер: 125 МбОС: РазныеСтабильная версия

FurMark 2.2.0 — обновление с поддержкой OpenGL 2.1/3.0/3.1 и прочие улучшения

FurMark 2.2.0 — обновление с поддержкой OpenGL 2.1/3.0/3.1 и прочие улучшения

FreeTube 0.20.0 — обновление с функцией создания собственных плейлистов

FreeTube 0.20.0 — обновление с функцией создания собственных плейлистов

Браузер Opera предлагает воспользоваться полностью локальным чат-ботом (LLM)

Браузер Opera предлагает воспользоваться полностью локальным чат-ботом (LLM)

Теперь ChatGPT доступен без регистрации

Теперь ChatGPT доступен без регистрации

Обновление Telegram: режим InstantView в десктопном клиенте и набор функций для бизнеса

Обновление Telegram: режим InstantView в десктопном клиенте и набор функций для бизнеса

CrystalMark Retro 1.0.0 — новый тест системы от разработчиков CrystalDiskMark

CrystalMark Retro 1.0.0 — новый тест системы от разработчиков CrystalDiskMark

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

FurMark 2.2.0 — обновление с поддержкой OpenGL 2.1/3.0/3.1 и прочие улучшения

FreeTube 0.20.0 — обновление с функцией создания собственных плейлистов

Браузер Opera предлагает воспользоваться полностью локальным чат-ботом (LLM)

Теперь ChatGPT доступен без регистрации

Обновление Telegram: режим InstantView в десктопном клиенте и набор функций для бизнеса

CrystalMark Retro 1.0.0 — новый тест системы от разработчиков CrystalDiskMark

HWiNFO 8.00 — новая OSD-панель и упразднение поддержки Windows XP

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Telegram

Telegram

Skype

Skype

qBittorrent

qBittorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer

BleachBit

BleachBit

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys

HWiNFO

HWiNFO

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++