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PerformanceTest

10.1 (1003)

Скачать набор тестов с возможностью сравнения результатов с онлайн-базой

Пробная версия Windows Linux Android iOS
Скачать PerformanceTest

PerformanceTest — набор стресс-тестов, результаты которых сравнивается с онлайн-базой результатов тестирования компьютеров других пользователей программы. Автором является компания Passmark — известный разработчик программ и оборудования для тестирования железа. Им же принадлежит мощный комплекс тестирования железа BurnInTest.

PerformanceTest умеет тестировать процессор, память, диск и видеокарту при работе с двухмерной и трехмерной графикой. Главная особенность этого теста — сравнение результатов с огромной и регулярно пополняемой базой ранее протестированного оборудования, содержащую более миллиона результатов других пользователей PerformanceTest. Это позволяет понять, насколько мощный компьютер, сравнительно с другими и выявить слабые стороны. Разработчики рекомендуют использовать программу для проверки влияния изменений конфигурации и обновления оборудования.

Интерфейс PerformanceTest
Интерфейс PerformanceTest
Процесс тестирования
Процесс тестирования
Результаты
Результаты

Для каждого компонента предусмотрено несколько тестов и пользователю доступен запуск как всего набора, так и отдельных тестов. Также каждый тест имеет набор настроек. Настраиваемость тестов очень полезна для более точной оценки различий при обновлении оборудования.

А еще PerformanceTest может работать с загрузочной флешки. Это очень удобно для выездных администраторов, компьютерных мастеров и прочих профессионалов, кому требуется тестировать чужое оборудование.

Windows-версия PerformanceTest стоит 30 USD, а полнофункциональная пробная версия проработает 30 дней. Версии теста для GNU/Linux и Android распространяется абсолютно бесплатно.

Что нового в PerformanceTest 10.1 (1003):

Предприняты небольшие улучшения в некоторых тестах.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 20.08.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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