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PerformanceTest

11.1 (1014)

Скачать набор тестов с возможностью сравнения результатов с онлайн-базой

Пробная версия Windows Linux Android iOS

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ВЫБОР ВЕРСИИ

PerformanceTest — набор стресс-тестов, результаты которых сравнивается с онлайн-базой результатов тестирования компьютеров других пользователей программы. Автором является компания Passmark — известный разработчик программ и оборудования для тестирования железа. Им же принадлежит программа тестирования оперативной памяти MemTest86 и мощный комплекс тестирования железа BurnInTest.

PerformanceTest умеет тестировать процессор, память, диск и видеокарту при работе с двухмерной и трехмерной графикой. Главная особенность этого теста — сравнение результатов с огромной и регулярно пополняемой базой ранее протестированного оборудования, содержащую более миллиона результатов других пользователей PerformanceTest. Это позволяет понять, насколько мощный компьютер, сравнительно с другими и выявить слабые стороны. Разработчики рекомендуют использовать программу для проверки влияния изменений конфигурации и обновления оборудования.

Для каждого компонента предусмотрено несколько тестов и пользователю доступен запуск как всего набора, так и отдельных тестов. Также каждый тест имеет набор настроек. Настраиваемость тестов очень полезна для более точной оценки различий при обновлении оборудования.

А еще PerformanceTest может работать с загрузочной флешки. Это очень удобно для выездных администраторов, компьютерных мастеров и прочих профессионалов, кому требуется тестировать чужое оборудование.

Windows-версия PerformanceTest стоит 30 USD, а полнофункциональная пробная версия проработает 30 дней. Версии теста для GNU/Linux и Android распространяется абсолютно бесплатно.

Интерфейс PerformanceTest
Интерфейс PerformanceTest
Процесс тестирования
Процесс тестирования
Результаты
Результаты

Что нового в последних версиях PerformanceTest:

Исправлены ошибки.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о PerformanceTest

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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