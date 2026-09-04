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BurnInTest

11.1 (1002)

Скачать комплекс всестороннего тестирования компьютера

Пробная версия Windows

Скачать BurnInTest

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BurnInTest — комплекс всестороннего тестирования компьютера от компании PassMark, известного разработчика профессионального аппаратного и программного обеспечения для тестирования железа (например, известнейшей утилиты тестирования памяти MemTest86). BurnInTest существует с 1998-го года и считается надежным и уважаемым тестом, которому можно доверять.

BurnInTest включает широкий набор тестов для проверки надёжности и стабильности работы всех узлов системы и выявления проблемного оборудования. Программа адресована оверклокерам, мастерам по ремонту компьютеров, производителям оборудования и всем прочим энтузиастам и профессионалам, нуждающимся в хорошем тесте аппаратного обеспечения. Каждый тест имеет набор собственных опций для более тонкой настройки тестирования. В программе предусмотрено ряд удобств, типа нескольких тестовых конфигураций для разных ситуаций.

BurnInTest включает отдельные тесты для следующих компонентов компьютера: процессор, оперативная память, видеокарта (воспроизведение видео, 2D и 3D), HDD и SSD, батарея, оптический привод (CD, DVD, Blu-Ray), звуковая карта, сетевые порты, USB-порты, принтер, микрофон, веб-камера, ленточные накопители, последовательные порты и параллельные порты.

А еще BurnInTest может быть записана на загрузочную флешку (потребуется Rufus или подобная программа), с которой можно загрузить компьютер и протестировать оборудование.

Программа стоит 95 USD, а пробная версия проработает 30 дней.

Интерфейс BurnInTest
Интерфейс BurnInTest
Процесс тестирования
Процесс тестирования
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях BurnInTest:

Исправлены ошибки.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о BurnInTest

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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