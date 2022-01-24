MemTest86 — самый популярный тест оперативной памяти. Существует с 1994 года и является самым настоящим стандартом.

Программа позволяет осуществить всестороннее тестирование оперативной памяти компьютера. Это позволит диагностировать проблемы или, наоборот, исключить их при поиске проблем. Программа часто используется профессионалами всех специальностей, как поиске проблем, так и для проверки стабильности работы памяти (например, после разгона). MemTest86 поддерживает все типы оперативной памяти современного IBM PC-совместимого компьютера (DDR2 / DDR3 / DDR4 / SODIMM / XMP / ECC). Программа включает 13 разных алгоритмов тестирования памяти.

Интерфейс MemTest86 Информация о системе Тестирование

MemTest86 тестирует память при запуске системы. Программа записывается на флешку, запускается при старте системы и не требует наличия операционной системы. MemTest86 может быть записан на USB-флешку с помощью входящей в состав утилиты imageUSB. Также пользователь может записать образ с помощью сторонней программы для создания загрузочных флешек.

Также стоит отметить: новые версии работают только с UEFI (работа с BIOS не поддерживается), поддержка режима Secure Boot, возможность загрузки по сети (PXE), графический интерфейс с поддержкой мыши, сохранение результатов тестирования на диск.

Будьте внимательны! Новейшие версии программы поддерживают работу только с UEFI. Для работы на старых системах с BIOS нужно скачать старую версию MemTest86 4.3.7.