OCCT 15 — обновление с новым тестом SSD/HDD, улучшенным тестом видеокарты и скинами

Выпущена новая версия известного теста системы OCCT.

OCCT (OverClock Checking Tool) — это давно существующая и уважаемая программа для мониторинга и тестирования ключевых аппаратных компонентов компьютера. В первую очередь программа адресована оверклокерам для проверки работоспособности системы после произведенных изменений. OCCT включает ряд тестов для проверки стабильности и производительности работы системы. Также отображает в реальном времени текущий расход ресурсов системы и такие параметры, как температура, напряжение, мощность и скорость вращения кулеров.

OCCT 15 включает новый тест стабильности носителей информации, значительно улучшает тест видеокарты 3D Adaptive, а также возвращает версии OCCT, комплектуемые различными скинами.

Интерфейс OCCT