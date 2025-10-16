OCCT 15 — обновление с новым тестом SSD/HDD, улучшенным тестом видеокарты и скинами

Выпущена новая версия известного теста системы OCCT.
OCCT (OverClock Checking Tool) — это давно существующая и уважаемая программа для мониторинга и тестирования ключевых аппаратных компонентов компьютера. В первую очередь программа адресована оверклокерам для проверки работоспособности системы после произведенных изменений. OCCT включает ряд тестов для проверки стабильности и производительности работы системы. Также отображает в реальном времени текущий расход ресурсов системы и такие параметры, как температура, напряжение, мощность и скорость вращения кулеров.
OCCT 15 включает новый тест стабильности носителей информации, значительно улучшает тест видеокарты 3D Adaptive, а также возвращает версии OCCT, комплектуемые различными скинами.
- Добавлен новый тест стабильности носителей информации. Позволяет проводить интенсивное стресс-тестирование (запись/чтение, повышение температуры до очень высокой) носителей информации. Рассчитан на работу с SSD и HDD.
- Значительно доработан тест 3D Adaptive, который служит для проверки видеокарты. Тест стал значительно более эффективным, а его результаты стали точнее. Тест работает так же, как и раньше, но разработчики повысили эффективность обнаружения ошибок. Отмечается возможное снижение частоты или энергопотребления на некоторых видеокартах, поскольку тест активирует механизм защиты более агрессивно при максимальной интенсивности. В общем, теперь тест OCCT 3D Adaptive нагружает графический процессор интенсивнее, умнее и выявляет проблемы с большей точностью.
- Отдельным абзацем важно отметить включение в 3D Adaptive новой функции обнаружения свиста дросселей. Тест меняет интенсивность нагрузки, из-за чего шум вентиляторов меняется и свист дросселей становится очевиден.
- Возвращены версии с альтернативными скинами оформления интерфейса. Вместо базовой версии, пользователь может скачать OCCT 15 с Corsair или Linus Tech Tips, а в будущем планируется включить и другие (скорее всего, также брендированные). Скин можно выбрать в настройках программы или скачать отдельную версию с сайтам разработчика.