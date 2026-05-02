Intel XTU (Intel Extreme Tuning Utility — официальная программа для разгона, мониторинга и стресс-тестирования процессоров от Intel. Программа позволяет настраивать процессор прямо из Windows, без необходимости взаимодействия с BIOS. Можно скачать Intel XTU для Windows. Версии для GNU/Linux не предусмотрено. У AMD есть похожая программа — AMD Ryzen Master.

Intel XTU позволяет разгонять процессор, повышая его штатных характеристики, с целью увеличения его производительности. Конечно же, подходит и для андервольтинга — сокращение штатных характеристик для понижения нагрева и шума систем охлаждения. Важно сразу оговориться — программа работает только с процессорами с разблокированным множителем — серии K и X.

Встроенные функции мониторинга позволят отслеживать текущие характеристики. Cтресс-тест позволит проверить, как процессор справляется с высокими нагрузками. Это также очень уместно после внесения изменений в настройки.

Программа для разгона Intel XTU адресована и начинающим пользователям и опытным энтузиастам. Предлагается два метода разгона: базовый и расширенный. Базовая настройка — ограниченный набор параметров, что будет хорошим началом для новичков. Разработчики предлагают аккуратно регулировать ползунок коэффициента ядра процессора, увеличивая на минимально допустимое значение и производить тестирование встроенными инструментами для проверки результатов внесенных изменений. Расширенная настройка предлагает дополнительные параметры, позволяющие более точно контролировать работу процессора. Она предназначена для более опытных пользователей, хорошо разбирающихся в принципах разгона. Там можно изменить коэффициент ядра процессора для каждого отдельного ядра. Также можно внести более точные изменения в коэффициент кэша процессора.

Отдельно стоит отметить AI Assist. Это режим использующий модель искусственного интеллекта для оценки стабильных настроек разгона системы. Предлагает простой пошаговый процесс, что делает его хорошим выбором для тех, кто хотел бы быстро добиться оптимальных настроек с помощью алгоритмов искусственного интеллекта (работает не со всеми процессорами).

Там есть еще множество различных удобств, типа поддержки настройки лимитов мощности (PL1 / PL2 / Turbo Boost), системы профилей (наборы разных настроек), между которыми можно быстро переключаться, и масса сопутствующих настроек.

Можно скачать Intel XTU в двух версиях: 7.14 поддерживает процессоры Intel Core 14-го поколения и более старые процессоры, а версия 10.0 поддерживает Intel Core Ultra (серии 2) и более новые.