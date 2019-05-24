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Geekbench

4.3.4

Тестирование процессора и видеокарты реальными задачами

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Geekbench — это известный тест производительности компьютера. Подходит для тестирования вычислительной мощности процессора и видеокарты. В Geekbench предлагается проверка компьютера в условиях, наиболее приближенных к реальным. Программа прогоняет несколько тестовых заданий, которые имитируют активность, с который сталкивается компьютер в повседневной работе.

Доступно 2 режима тестирования: процессор и общий. Первый проверяет производительность центрального процессора отдельно, а второй измеряет комплексную вычислительную производительность, с задействованием видеокарты и с использованием сложных вычислительных задач (например, обработка графических изображений).

У программы очень простой интерфейс, в котором невозможно запутаться. Присутствуют лишь выбор архитектуры процессора и API видеокарты. Результаты отображаются в окне веб-браузера, с помощью наглядной таблиц, с параметрами протестированной системы и результатами.

Geekbench может тестировать компьютеры с операционными системами Windows и GNU/Linux, а также мобильные устройство с Android.

Что нового в Geekbench 4.3.4:

Исправлены ошибки.

Скриншот Geekbench 1 Скриншот Geekbench 2 Скриншот Geekbench 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 24.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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