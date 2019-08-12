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XYplorer

20.30

Файловый менеджер с рядом удобных особенностей

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Файловый менеджер. XYplorer используется для удобного управления самыми разнообразными файлами и целыми директориями на компьютере пользователя, что позволяет быстро выполнять поставленные задачи. Программа имеет простой, удобный и гибко настраиваемый интерфейс, построенный на основе двух панелей, а также использует систему вкладок.

Помимо традиционных функций для быстрого управления самыми разнообразными файлами, XYplorer содержит и ряд особенностей для еще более продуктивной работы. Некоторые из них: многоуровневые операции отмены и повтора сохраняющие информацию о прошлых сессиях; фоновые операции для лучше производительности; мощная система поиска файлов; древовидная система отображения путей запоминающая прошлые пути; отображение размера папок; система тегов и комментариев для файлов; мощная система фильтров; система сценариев; функциональная панель избранного и многое другое.

Хотя XYplorer и лишен системы расширения функциональности за счет плагинов, которая имеется у некоторых похожих программ (например, Total Commander), но все же достаточно функционален и способен удовлетворить большинство повседневных потребностей.

Что нового в XYplorer 20.30:

Исправлены небольшие ошибки.

Скриншот XYplorer 1 Скриншот XYplorer 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 12.08.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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