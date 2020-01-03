FreeCommander — это классический двухпанельный менеджер файлов. Программа для удобного управления файлами и дисками, значительно более функциональная замена стандартного проводника Windows.

Как и у большинства программа такого типа, окно программы поделено на 2-е панели, что очень удобно для взаимодействия с файловым хозяйством. Кроме того, в программе присутствуют вкладки, для еще большего удобства. Все панели управления имеют множество настроек, что позволяет организовать рабочее пространство с учетом нужд пользователя.

FreeCommander включает набор полезных функций: вычисление размера папок, сравнение, фильтрация, синхронизация, групповое переименование, полное удаление файлов, работа с архивами, расширенные функции поиска и много другое.

Также программа предоставляет массу мелких быстрых удобств: быстрый доступ к ряду функций операционной системы, быстрый поиск, функции быстрого просмотра файлов и прочие удобства для быстрого выполнения задач.

Программа поддерживает работу с файлами различного типа, в том числе и позволяет просматривать некоторые типы файлов встроенными средствами или с помощью внешних программ.