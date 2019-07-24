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Directory Opus

12.16

Скачать бесплатно файловый менеджер с массой встроенных функций

Скачать Directory Opus

Directory Opus — самый старый файловый менеджер; существует аж с 1990 года. Программа заменяет проводник Windows, тем самым делая работу с файлами удобнее, включая множество новых функций. Directory Opus предоставляет удобные возможности для управления файлами самых разнообразных форматов, поддерживает работу с архивами, обеспечивает доступ к FTP, работает с графическими изображениями и музыкальными файлами. В программе имеется множество самых разнообразных настроек и дополнительных функций.

Важным отличием Directory Opus от других файловых менеджеров является интерфейс, который по умолчанию выглядит, примерно, как стандартный проводник Windows, что для большинства пользователей будет привычно и удобно. Касаясь интерфейса, стоит отметить возможность полной перенастройки меню, панелей и горячих клавиш. Это позволит настроить программу под привычки пользователя.

Убедится в компетентности Directory Opus в вопросах управления файловыми хозяйствами можно на специальной странице официального сайте, где наглядная таблица сравнивает программу с проводником, файловым менеджером Total Commander и еще несколькими программами.

Стоит подчеркнуть, что Directory Opus является именно заменой проводника и тягаться с таким функционально насыщенным монстром как Total Commander (при условии использования плагинов) не может.

Что нового в Directory Opus 12.16:

Переработаны некоторые диалоги, улучшены функции просмотра изображений, исправлены ошибки.

Скриншот Directory Opus 1 Скриншот Directory Opus 2 Скриншот Directory Opus 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 24.07.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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