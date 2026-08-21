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Directory Opus

13.25

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Directory Opus — самый старый файловый менеджер, который существует аж с 1990 года. Программа заменяет проводник Windows, тем самым делая работу с файлами удобнее, включая множество новых функций. Directory Opus предоставляет удобные возможности для управления файлами самых разнообразных форматов, поддерживает работу с архивами, обеспечивает доступ к FTP, работает с графическими изображениями и музыкальными файлами. В программе имеется множество самых разнообразных настроек и дополнительных функций.

Важным отличием Directory Opus от других файловых менеджеров является интерфейс, который по умолчанию выглядит, примерно, как стандартный проводник Windows, что для большинства пользователей будет привычно и удобно. Касаясь интерфейса, стоит отметить возможность полной перенастройки меню, панелей и горячих клавиш. Это позволит настроить программу под привычки пользователя.

Убедиться в компетентности Directory Opus в вопросах управления файловыми хозяйствами можно на специальной странице официального сайте, где наглядная таблица сравнивает программу с проводником, файловым менеджером Total Commander и еще несколькими программами.

Стоит подчеркнуть, что Directory Opus является именно заменой проводника и тягаться с таким функционально насыщенным монстром как Total Commander (при условии использования плагинов) не может.

Скриншот Directory Opus 1 Скриншот Directory Opus 2 Скриншот Directory Opus 3

Что нового в последних версиях Directory Opus:

Исправлены ошибки.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Directory Opus

Честно говоря, непонятно за что здесь платить. Аналогичные и бесплатные "проводники" с большим функционалом - это Files, Sigma File Manager, OneCommander, Explorer++.

Автор: Виктор18.08.2025

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