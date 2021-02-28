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xplorer2

5.0.0.0

Несложный файловый менеджер

Бесплатно Windows
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xplorer2 — это несложный файловый менеджер. Программа призвана заменть собой проводник операционной системы Windows и сделать функции управления файлами более удобными.

xplorer2 построен по классическому для такого типа программ принципу и имеет две панели, что очень удобно для взаимодействия с файлами находящимися вразных местах. Интерфейс программы поддается полой перенастроки под нужды пользователя и с ним удобно работать.

xplorer2 поддерживает фильтрацию по ряду параметров, мощную систему поиска, предварительный просмотр файлов (в том числе и мультимедиа), синхронизацию папок, систему кодирования цветом и множество удобных мелочей.

Скачать xplorer2 можно в 3-х версиях: Lite, Professional и Ultimate. Посмотрите таблицу сравнения версий на сайте разработчика.

Что нового в xplorer2 5.0.0.0:

Расширена кастомизация команд и добавлена эксперементальная поддержка макро-команд.

Скриншот xplorer2 1 Скриншот xplorer2 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 28.02.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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