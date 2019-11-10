Handbrake — это полностью бесплатный инструмент для конвертирования видео в различные форматы.

Программа умеет конвертировать самые популярные форматы, а также любые DVD и Blu-ray носители в другие форматы. Исходящий файл может быть настроен по усмотрению пользователя (формат, разрешение и ряд важных параметров) или можно воспользоваться уже предустановленным рядом профилей различных устройств (например, можно переконвертировать видео под телефон или планшет). При конвертировании можно указать ряд настроек видео, аудио, фильтров, субтитров и т.п.

У Handbrake есть явное преимущество перед конкурентами — программа полностью бесплатна и имеет открытые исходные коды. Это очень хорошо, так как в ней не содержится реклама и она не будет навязывать дополнительные программы или переход на платную версию, как это часто бывает у программ подобного типа.