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EZ CD Audio Converter

12.0.1

Скачать популярный риппер дисков и конвертер аудиофайлов

Пробная версия Windows

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EZ CD Audio Converter (ранее называлась Easy CD-DA Extractor) — это популярный комплекс для работы с дисками и аудио-файлами. Возможности программы разделены на 3 основных функции: риппинг аудио-дисков (копирование трэков на компьютер), конвертирование аудио-файлов из одного формата в другой и запись дисков (поддерживаются: аудио-диски, MP3-диски и диски с данными). Также программа включает функции для редактирования метаданных и поддерживает интернет-сервисы для их получения.

EZ CD Audio Converter имеет симпатичный и удобный интерфейс, поддерживает все популярные форматы и имеет несколько дополнительных возможностей.

Скриншот EZ CD Audio Converter 1 Скриншот EZ CD Audio Converter 2 Скриншот EZ CD Audio Converter 3

Что нового в последних версиях EZ CD Audio Converter:

Исправлены ошибки предыдущего крупного обновления.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о EZ CD Audio Converter

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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