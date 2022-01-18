Freemake Video Converter — это замечательный и полностью бесплатный конвертер мультимедиа-файлов. Программа служит для конвертирования видео и аудио файлов (в основном, программа рассчитана на видео) в различные форматы и под различные устройства.

Отличительной особенностью Freemake Video Converter являете замечательный интерфейс, благодаря которому с программой справиться даже неопытный пользователь. Все функции самоочевидны и не вызываю никаких сложностей при их использовании.

Freemake Video Converter умеет конвертировать самые популярные видео и аудио форматы (поддерживается более 200-т входящих форматов). В программе предусмотрен набор профилей различных форматов и популярных устройств (телефоны, планшеты игровые консоли или просто популярные форматы). В программе есть следующие профили: AVI, WMV, Apple, DVD, MPEG, MP4, MP3, 3GP, MKV, FLV, SONY, Xbox, Samsung, Android, YouTube, Blu-ray, SWF, HTML5, Nokia и BlackBerry. Каждый профиль имеет набор настроек, таких как разрешения изображения, битрейт, частота кадров, используемый кодек и т. п. Кроме прочего, можно сконвертировать, к примеру, видео-файл в аудио для получения аудио-дорожки или переконвертировать графические изображения в видео для получения видеоролика-слайдшоу. Также в программе есть функции обрезки видео и аудио.

Кроме очевидных функций конвертирования, Freemake Video Converter поможет осуществить риппинг DVD (незащищенных), скопировать видео с сервиса YouTube и даже записать только что сконвертированный DVD или Blu-ray носитель.