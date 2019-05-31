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Any Video Converter

6.3.2

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Any Video Converter — простой, удобный достаточно функциональный видеоконвертер. Основной функционал программы направлен на конвертацию видео, однако поддерживается и аудио.

Any Video Converter поддерживает все популярные видео-форматы, в том числе AVI, MP4, WMV, MPEG, MKV, FLV, 3GP, DVD WebM и многие другие. Также поддерживается и конвертирование аудио, например, с целью извлечения звука из видео-ролика.

При конвертировании видео-ролика доступна возможность самостоятельной настройки параметров конвертации. Можно настроить формат, качество, разрешение, частоту кадров, битрейт и даже обрезать ролик. Важной особенностью является то, что в программе предусмотрен широкий спектр профилей устройств с уже готовыми настройками. И это очень удобно, при конвертировании видео под конкретное устройство. Например, в программе есть профиле всех устройств производства Apple (iPhone, iPad, iPod), ряд популярных смартфонов и планшетов, игровые консоли и многие другие устройства. Также можно конвертировать видео и под любые прочие нужны, к примеру, для подготовки перед публикацией в интернете. Среди дополнительных возможностей: загрузка видео с сервиса YouTube, встроенный видеоплеер и функции записи дисков.

Большинству пользователей будет вполне достаточно функций этого замечательного бесплатного конвертера видео и не захочется смотреть в сторону платных аналогов. Удобный интерфейс, поддержка большинства популярных форматов, стабильная и быстрая работа — те характеристики, которые и нужны пользователям.

Что нового в Any Video Converter 6.3.2:

  • Реализована автоматическая подстройка масштаба интерфейса в соответствии с разрешением экрана.
  • Обновлен движок загрузки видео.
  • Исправлены мелкие ошибки.
Скриншот Any Video Converter 1 Скриншот Any Video Converter 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 31.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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