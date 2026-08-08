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XMedia Recode

3.6.3.4

Скачать мультиформатный конвертер медиафайлов

Бесплатно Windows

Скачать XMedia Recode

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XMedia Recode — совершенно замечательный и очень мощный конвертер медиафайлов. Программа поддерживает все популярные видео и многие аудио форматы и включает массу сопутствующих функций. Можно скачать XMedia Recode для Windows.

Программа позволяет конвертировать видео- и аудио-файлы между массой поддерживаемых форматов, с возможностью изменения целого ряда характеристик (битрейт, разрешение и прочее). Программа умеет работать с практически всеми популярными форматами и контейнерами, а регулярные обновления включают поддержку новых. Доступна как собственноручная настройка параметров исходящего файла, так и большой набор предустановленных профилей для конвертирования видеоролика под разные устройства (телефоны, планшеты, консоли и прочие устройства).

В XMedia Recode есть такие важные особенности как пакетная обработка роликов, риппинг Blu-ray и DVD (только незащищенные), импорт субтитров и многое другое.

Важно отметить, что в программе есть скромный видеоредактор. Он позволит обрезать ролик и включает набор видео-фильтров для мелкой коррекции и украшения ролика.

У программы простой интерфейс без лишних элементов, производящий впечатление толкового инструмента, рассчитанного на продвинутого пользователя, однако работа с программой не должна вызвать сложностей даже у начинающего пользователя.

В интернете можно часто встретить жалобы на сбои в работе программы, однако это затрагивает только часть пользователей и зависит, чаще всего, от оборудования (видеокарты). Как бы там ни было, а программа постоянно обновляется, повышая стабильность и исправляя ошибки. Скачайте XMedia Recode — возможно именно этот инструмент окажется для вас лучшим выбором.

Интерфейс XMedia Recode
Интерфейс XMedia Recode
Скромный видеоредактор
Скромный видеоредактор
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях XMedia Recode:

Обновлены компоненты ffmpeg и AOM AV1.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о XMedia Recode

Отличный конвертер. Понимает все форматы, куча настроек, быстрый, никакой рекламы.

Автор: ess es186825.07.2022

Лучший конвертер. Позволяет запросто поменять что-то в видеофайле. Зам много лет не было ни единого сбоя. Рекомендую!

Автор: Лисичка24.07.2022

XMedia Recode похож на лидера по количеству поддерживаемых форматов и всевозможных опций - вот потому я его и выбрал. Конвертирует почти что угодно во что угодно и со всеми необходимыми настройками, типа разрешения, битрейта и много другого. Удивительно, что в такой небольшой программе хватило место простенькому видеоредактору - всегда полезно что-то подрезать.

А еще она бесплатная и нет никакой рекламы и расширенной платной версии, которую могли бы навязывать при любом неудобном случае, как это часто заведено у всяких бесплатных видеоконвертеров. Короче, я доволен.

К минусам могу отнести вылеты, которые случались пару раз. Но это не часто и некритично.

Автор: Adamska15.02.2022

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