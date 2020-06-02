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XMedia Recode

3.5.0.1

Скачать мультиформатный конвертер медиафайлов

Бесплатно Windows
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XMedia Recode — совершенно замечательный и очень мощный конвертер медиафайлов. Программа поддерживает все популярные видео и многие аудио форматы и включает массу сопутствующих функций.

XMedia Recode позволяет конвертировать видео- и аудио-файлы между массой поддерживаемых форматов, с возможностью изменения целого ряда характеристик (битрейт, разрешение и прочее). Программа умеет работать с практически всеми популярными форматами и контейнерами, а регулярные обновления включают поддержку новых. Доступна как собственноручная настройка параметров исходящего файла, так и большой набор предустановленных профилей для конвертирования видеоролика под разные устройства (телефоны, планшеты, консоли и прочие устройства).

В программе есть такие важные особенности как пакетная обработка роликов, риппинг Blu-ray и DVD (только незащищенные), импортирование субтитров и многое другое.

Интерфейс XMedia Recode
Интерфейс XMedia Recode
Скромный видеоредактор
Скромный видеоредактор
Настройки
Настройки

Важно отметить, что в программе есть скромный видеоредактор. Он позволит обрезать ролик и включает набор видеофильтров для мелкой коррекции и украшения ролика.

У программы простой интерфейс без лишних украшений, который производит впечатление толкового инструмента, рассчитанного на продвинутого пользователя, однако работа с программой не должна вызвать сложностей даже у начинающего пользователя.

В интернете можно часто встретить жалобы пользователей на сбои в работе программы, однако это затрагивает только часть пользователей и зависит, чаще всего, от оборудования (видеокарты). Как бы там ни было, а программа постоянно обновляется, повышая стабильность и исправляя ошибки. Скачайте XMedia Recode — возможно именно этот инструмент окажется для вас лучшим выбором.

Что нового в XMedia Recode 3.5.0.1:

  • Обновлен ffmpeg.
  • Обновлен кодек x264 (3000).
  • Обновлена итальянская и португальская локализации.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 02.06.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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