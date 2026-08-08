XMedia Recode — совершенно замечательный и очень мощный конвертер медиафайлов. Программа поддерживает все популярные видео и многие аудио форматы и включает массу сопутствующих функций. Можно скачать XMedia Recode для Windows.

Программа позволяет конвертировать видео- и аудио-файлы между массой поддерживаемых форматов, с возможностью изменения целого ряда характеристик (битрейт, разрешение и прочее). Программа умеет работать с практически всеми популярными форматами и контейнерами, а регулярные обновления включают поддержку новых. Доступна как собственноручная настройка параметров исходящего файла, так и большой набор предустановленных профилей для конвертирования видеоролика под разные устройства (телефоны, планшеты, консоли и прочие устройства).

В XMedia Recode есть такие важные особенности как пакетная обработка роликов, риппинг Blu-ray и DVD (только незащищенные), импорт субтитров и многое другое.

Важно отметить, что в программе есть скромный видеоредактор. Он позволит обрезать ролик и включает набор видео-фильтров для мелкой коррекции и украшения ролика.

У программы простой интерфейс без лишних элементов, производящий впечатление толкового инструмента, рассчитанного на продвинутого пользователя, однако работа с программой не должна вызвать сложностей даже у начинающего пользователя.

В интернете можно часто встретить жалобы на сбои в работе программы, однако это затрагивает только часть пользователей и зависит, чаще всего, от оборудования (видеокарты). Как бы там ни было, а программа постоянно обновляется, повышая стабильность и исправляя ошибки. Скачайте XMedia Recode — возможно именно этот инструмент окажется для вас лучшим выбором.