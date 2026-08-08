XMedia Recode — совершенно замечательный и очень мощный конвертер медиафайлов. Программа поддерживает все популярные видео и многие аудио форматы и включает массу сопутствующих функций. Можно скачать XMedia Recode для Windows.
Программа позволяет конвертировать видео- и аудио-файлы между массой поддерживаемых форматов, с возможностью изменения целого ряда характеристик (битрейт, разрешение и прочее). Программа умеет работать с практически всеми популярными форматами и контейнерами, а регулярные обновления включают поддержку новых. Доступна как собственноручная настройка параметров исходящего файла, так и большой набор предустановленных профилей для конвертирования видеоролика под разные устройства (телефоны, планшеты, консоли и прочие устройства).
В XMedia Recode есть такие важные особенности как пакетная обработка роликов, риппинг Blu-ray и DVD (только незащищенные), импорт субтитров и многое другое.
Важно отметить, что в программе есть скромный видеоредактор. Он позволит обрезать ролик и включает набор видео-фильтров для мелкой коррекции и украшения ролика.
У программы простой интерфейс без лишних элементов, производящий впечатление толкового инструмента, рассчитанного на продвинутого пользователя, однако работа с программой не должна вызвать сложностей даже у начинающего пользователя.
В интернете можно часто встретить жалобы на сбои в работе программы, однако это затрагивает только часть пользователей и зависит, чаще всего, от оборудования (видеокарты). Как бы там ни было, а программа постоянно обновляется, повышая стабильность и исправляя ошибки. Скачайте XMedia Recode — возможно именно этот инструмент окажется для вас лучшим выбором.
Отзывы о XMedia Recode
Отличный конвертер. Понимает все форматы, куча настроек, быстрый, никакой рекламы.
Лучший конвертер. Позволяет запросто поменять что-то в видеофайле. Зам много лет не было ни единого сбоя. Рекомендую!
XMedia Recode похож на лидера по количеству поддерживаемых форматов и всевозможных опций - вот потому я его и выбрал. Конвертирует почти что угодно во что угодно и со всеми необходимыми настройками, типа разрешения, битрейта и много другого. Удивительно, что в такой небольшой программе хватило место простенькому видеоредактору - всегда полезно что-то подрезать.
А еще она бесплатная и нет никакой рекламы и расширенной платной версии, которую могли бы навязывать при любом неудобном случае, как это часто заведено у всяких бесплатных видеоконвертеров. Короче, я доволен.
К минусам могу отнести вылеты, которые случались пару раз. Но это не часто и некритично.