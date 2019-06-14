Air Explorer - эта программа позволяет одновременно подключаться к нескольким облачным хранилищам из единого интерфейса программы и считается самым популярным инструментом в своем роде.

Air Explorer дает возможность осуществлять основные операции над содержимым удаленных хранилищ. Кроме самоочевидных функций загрузки файлов, перемещения и удаления, поддерживается синхронизация и перемещение файлов между разными сервисами. В программе есть функции планировщика, которые позволяют автоматизировать копирование файлов туда-сюда и синхронизировать файловое хозяйство пользователя. Также можно отметить централизованный поиск по всем хранилищам.

У программы простой и доступный интерфейс, построенный по принципу файлового менеджера, который обеспечивает удобное взаимодействие пользователя с несколькими облачными хранилищами одновременно.

Air Explorer поддерживает следующие облачные сервисы: Dropbox, Google Drive, Яндекс.Диск, OneDrive (а также OneDrive for Business), MEGA, @Mail.ru, Box, Amazon Cloud Drive, Mediafire, Baidu, Naver, 4shared, Adrive, Mail.com, Magenta CLOUD, Hidrive, pCloud, Stack Storage, Datto Drive. Также поддерживает WebDAV и FTP (SFTP). В общем, если у пользователя много аккаунтов в разных облачных сервисах, то Air Explorer может здорово облегчить жизнь.

Air Explorer распространяется как в бесплатной, функционально ограниченной версии, так и платной, с массой дополнительных улучшений. Узнать о различиях между версиями можно на официальном сайте разработчика.