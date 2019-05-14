MEGA — один из самых известных облачных сервисов. Нужен для удаленного хранения файлов и обмена ими между пользователями. Сервис появился не на пустом месте: в конце 2000-х разработчикам принадлежал очень популярный файловый-хостинг Megaupload. Потом власти его прикрыли за распространение пиратского контента и разработчики создали новый, более современный сервис MEGA.

Как и все остальные облачные хранилища, MEGA позволяет хранить файлы удаленно. Это позволяет создавать резервные копии данных, синхронизировать файлы между локальной и удаленной копиями и просто публиковать данные, давая ссылку на загрузку файлов всем желающим.

При использовании клиента MEGASync, на компьютере пользователя появляется специальная папка, содержание которой отображает онлайновое хранилище. Кроме того, можно задать для автоматической синхронизации определенные папки. В общем, все абсолютно так же, как и у других подобных сервисов.

Особенностью MEGA можно назвать шифрование передаваемых файлов на стороне клиента. Все файлы, передаваемые на хостинг, шифруются на стороне клиента и только потом отправляются в облако. Это позволяет обезопасить данные от посягательства любых сторон. Тем не менее, это касается лишь шифрования файлов, а о приватности самого пользователя речи нет — сервис не анонимен.

Еще одним плюсом сервиса является наличие клиента для всех популярных операционных систем. Есть приложение синхронизации для Windows, всех популярных дистрибутивов GNU/Linux, Mac, Android, iOS, Windows Mobil.

MEGA предоставляет бесплатно целых 50 Гб. С рядом коммерческих тарифов можно ознакомиться на официальном сайте.