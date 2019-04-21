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Яндекс.Диск

3.1.2

Скачать бесплатно клиент облачного сервиса от Яндекса

Скачать Яндекс.Диск

Яндекс.Диск — это бесплатный сервис для хранения любых файлов в интернете. Это очень полезно: можно хранить файлы удаленно и они никогда не пропадут, можно получать доступ к своим файлам с любого устройства, можно делиться файлами с другими людьми.

Основное взаимодействие с сервисом Яндекс.Диск происходит через виртуальную папку, которая появляется на компьютере пользователя — получение и отправка файлов осуществляется простым перетаскиванием. Это очень просто и максимально удобно. Все остальные действия производятся через специальный интерфейс или браузер, что дает полный контроль над всем файловым хозяйством. Кроме прочего, веб-интерфейс Яндекс.Диск располагает просмотрщиком документов (Microsoft Office и электронные книги), графическим вьювером и аудиоплеером.

Скриншот Яндекс.Диск 1
Управление файлами через интерфейс
Скриншот Яндекс.Диск 2
Настройки Яндекс.Диска

Важной функцией программы является возможность хранения файлов только в облаке, без необходимости хранения файлов на локальном компьютере. То есть, можно загрузить файлы на удаленный сервис, чтобы они хранились там и не занимали место на компьютере пользователя.

Помимо хранения файлов, Яндекс.Диск позволяет делиться ими с другими пользователями. На любой файл можно сделать публичную ссылку, по которой его можно скачать даже не будучи пользователям сервиса. Еще в Яндекс.Диск есть функциональность «Общих папок», то есть, одной папкой может пользоваться несколько человек, что очень удобно при совместной работе над какими-нибудь файлами. Кроме самоочевидных функций хранения и обмена файлами, Яндекс.Диск поддерживает пару дополнительных удобств: функция автоматического копирование фотографий с подключенных к компьютеру фотокамер, телефонов и внешних носителей, а также специальный инструмент для переноса информации с одного телефона на другой.

Основные функции сервиса Яндекс.Диск бесплатны. Первоначально предоставляется 6 Гб дискового пространства, которые, после загрузки первого же файла, превращаются в 8 Гб. Также дополнительное пространство можно купить (100 Гб стоит 80 рублей в месяц, а 1Тб будет обходиться 200 рублей в месяц) или получить бесплатно, получить, привлекая к сервису новых пользователей.

Что нового в Яндекс.Диск 3.1.2:

Исправлены ошибки.

Прочитайте новость: Яндекс.Диск 3.0 — важное обновление клиента облачного хранилища

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 21.04.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

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