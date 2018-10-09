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Google закрывает свою социальную сеть Google+ 09.10.2018

Google закрывает свою социальную сеть Google+

Google объявляет о закрытии своей социальной сети Google+ — компания объявила о скором прекращении работы проекта. Сервис проработает до августа 2019 года, после чего прекратит существование.

В рамках проекта Project Strobe, проводящего анализ безопасности API различных продуктов компании, были выявлены некоторые проблемы, предоставляющие чрезмерные права доступа к данным пользователя сторонним разработчикам. В Google не выявили никаких критических ошибок, однако, вместе с проблемными API Google+ стали очевидны серьезные недоработки, мешающие развитию и поддержанию проекта в актуальном для современного пользователя состоянии.

Также разработчики отмечают крайне низкую активность пользователей — 90% сессий длятся не более 5-ти секунд. Это значит, что пользователь не желает осознанно взаимодействовать с социальной сетью. В общем, в Google сделали вывод, что пользователей нет, развитие проекта невозможно и решили закрыть его совсем.

Google+ проработает в обычном режиме до августа 2019 года. Все пользователи сервиса получат соответствующее уведомление и возможность сохранить свои материалы. Корпоративная версия, являющаяся отдельным продуктом и имеющая некоторый успех, будет работать и дальше.

Что такое Google+

Google+ — совсем неплохой, но явно неудачный проект интернет-гиганта. Эта социальная сеть появилась в 2011 году и стала заменой еще менее удачному Google Buzz. Новинка имела явный упор на генерацию контента пользователем и обмен информацией между участниками, но не получила массовой аудитории. В последнее время про Google+ мало кто вспоминал. Как шутят в интернете: закрытие сервиса расстроит все 30 человек, которые еще пользуются этой социальной сетью. Шутки шутками, а популярным этот сервис не был никогда; приток любопытных пользователей был лишь на старте, но любопытство иссякло, а других причин для посещения сервиса не оказалось.

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