Обновление Telegram для всех платформ с рядом улучшений

Произошло очередное обновление популярного мессенджера Telegram. Выпущены новые версии десктопного и мобильного клиентов.

Самым заметным улучшением компьютерной версии является новая тема оформления для «Ночного режима». По сути, это новая цветовая схема, использующая различные градации темно-синего цвета. Кроме того, теперь при установке новой темы будет предлагаться выбрать, к какому режиму она принадлежит — дневному или ночному.

Обновленный ночной режим в Telegram

В версии для мобильных устройств заметно улучшена функция Telegram Passport, которая была включена в предыдущей версии. Напомню, что новинка служит для безопасного удаленного хранения документов и их использования для быстрой авторизации. В функцию добавлена поддержка новых типов данных и повышена безопасность.

Что нового в Telegram для компьютера

Изменено оформление темы ночного режима.

При установке темы добавлена возможность выбора, к какому режиму она относится — дневному или ночному.

Добавлена возможность экспорта данных из отдельных чатов.

Улучшена защита данных в функции Telegram Passport.

Обновлена библиотека libtgvoip до версии 2.2.2 (используется для голосовых звонков).

Предприняты мелкие улучшения и исправлены ошибки.

Что нового в Telegram для Android и iOS

Добавлен новый раздел настроек уведомлений для удобного просмотра чатов с собственными настройками.

Добавлены новые типы данных в функцию Telegram Passport.

Повышена безопасность данных, хранящихся в Telegram Passport.

Добавлена возможность экспорта данных из Telegram для компьютера.

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