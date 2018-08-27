Обновление Telegram для всех платформ с рядом улучшений

Произошло очередное обновление популярного мессенджера Telegram. Выпущены новые версии десктопного и мобильного клиентов.
Самым заметным улучшением компьютерной версии является новая тема оформления для «Ночного режима». По сути, это новая цветовая схема, использующая различные градации темно-синего цвета. Кроме того, теперь при установке новой темы будет предлагаться выбрать, к какому режиму она принадлежит — дневному или ночному.
В версии для мобильных устройств заметно улучшена функция Telegram Passport, которая была включена в предыдущей версии. Напомню, что новинка служит для безопасного удаленного хранения документов и их использования для быстрой авторизации. В функцию добавлена поддержка новых типов данных и повышена безопасность.
Что нового в Telegram для компьютера
- Изменено оформление темы ночного режима.
- При установке темы добавлена возможность выбора, к какому режиму она относится — дневному или ночному.
- Добавлена возможность экспорта данных из отдельных чатов.
- Улучшена защита данных в функции Telegram Passport.
- Обновлена библиотека libtgvoip до версии 2.2.2 (используется для голосовых звонков).
- Предприняты мелкие улучшения и исправлены ошибки.
Что нового в Telegram для Android и iOS
- Добавлен новый раздел настроек уведомлений для удобного просмотра чатов с собственными настройками.
- Добавлены новые типы данных в функцию Telegram Passport.
- Повышена безопасность данных, хранящихся в Telegram Passport.
- Добавлена возможность экспорта данных из Telegram для компьютера.
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