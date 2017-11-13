Firefox 57 — крупнейшее обновление с новым движком, новым интерфейсом и WebExtensions

Состоялся долгожданный релиз браузера Firefox 57. Дистрибутив новой версии уже доступен для загрузки по официальным ссылкам; объявление о событии появится на сайте разработчика в течение суток.

Это обновление является одним из важнейших этапов в развитии браузера со времен его появления. Это новый, намного более быстрый движок, переработанный интерфейс и полный переход системы расширений на технологию WebExtensions.

Люди любят Firefox. Любят и за пользовательские качества самого продукта, и за имидж компании Mozilla, пропагандирующий идеологию свободного веба. Но даже самые преданные поклонники, пользовавшиеся программой еще со времен Mozilla Suite, сетовали на появлявшиеся и копившиеся проблемы со скоростью работы браузера. И хотя, на протяжении многих лет, внутренние движки программы обновлялись и совершенствовались, базовые технологии так и оставались на прежнем технологическом уровне и постепенно, отставали от конкурентов. Скорость работы оставляла желать лучшего и требовала кардинальных перемен. Теперь перемены пришли, а их результатом стал новый и очень быстрый Firefox, лишенный исторических проблем.

На самом деле, стандартное изменение номера версии на одну цифру совсем не отражает того объема изменений, какой предлагает этот выпуск. Это не просто измененный интерфейс и улучшенные внутренние механизмы, а кардинальное обновление, которое должно поднять качество программы на значительно более высокий уровень. Разработчик, сообщество Mozilla, приложило огромные усилия и возлагает большие надежды на результат. SLO.ru настоятельно рекомендует скачать Firefox 57 и познакомиться с новинкой.

Новый интерфейс Firefox 57

Полностью новый интерфейс — не ключевое изменение, но первое, что увидит пользователь после обновления Firefox. Новый дизайн браузера называется Photon: новое оформление, новая структура и обновленный логотип.

Новая главная панель

Переработка коснулась как оформления интерфейса, так и его структуры. Внешне — это квадратные вкладки, более контрастная цветовая схема базовой темы оформления, более плавная анимация, полностью измененное главное меню (узкое, в стиле Chromium-браузеров), переработанный режим настроек панелей браузера, улучшенное масштабирование и многое другое.

На самом деле, никак нельзя сказать, что предыдущий интерфейс устарел, но, по мнению разработчиков, новый лучше отвечает требованиям сегодняшнего дня. Речь даже не столько об оформлении (на вкус SLO.ru, предыдущее выглядело симпатичнее), сколько о более продуманной структуре диалогов работы с функциями и лучшей отзывчивости на действия пользователя, что было достигнуто благодаря ряду исследований.

Firefox Photon — новый интерфейс

Кроме прочего, в программе переработан экран новой вкладки. На экране новой вкладки изменен дизайн элементов, переработана настройка отображаемой информации и реализована новая система рекомендаций. Также в браузере переработаны различные меню, служебные страницы и прочие аспекты браузера.

Библиотека — еще одно нововведение в структуре интерфейса. Это специальный раздел программы, который содержит все, что сохраняет пользователь: закладки, журнал, загрузки, скриншоты и прочее. По сути, это просто меню браузера, предоставляющее удобный доступ ко всем функциям и разделам, относящимся к сохраняемым пользователем материалам.

В адресную строку добавлено новое меню «…», служащее для отправки адреса страницы в закладки и различные социальные сервисы.

А еще новый интерфейс включает несколько полезных улучшений. Например, он лучше выглядит при использовании разных схем масштаба и прекрасно подстраивается под устройство пользователя: размер элементов управления меняется в зависимости от типа управления — обычный при работе с мышью и более крупный при использовании пальца и сенсорного экрана. Также, отмечается улучшенная совместимость с экранами с высоким DPI.

Новый движок Firefox 57

Новый движок — главное богатство новинки. Некоторое время назад разработчики запустили ряд проектов глобального обновления движка, которые были призваны частично заменить, переработать и оптимизировать устаревшие внутренние механизмы браузера, чтобы повысить производительность и сократить расход ресурсов компьютера. Часть разработок уже были включены в предыдущие версии браузера, что, уже на том этапе, значительно повысило скорость и стабильность работы. К примеру, пару версий назад, была добавлена поддержка многопроцессности при обработке вкладок. Это же обновление включает все долгожданные улучшения.

Новый движок быстрее в 2 раза

Современные компьютеры обладают процессорами с несколькими ядрами, а старый движок был способен, в основном, на работу лишь с одним. Новый же движок способен правильно освоить ресурсы современного железа. Новые решения ориентированы не просто на повышение скорости, а еще и на пониженное потребление памяти. К примеру, если некоторые другие браузеры создают очень много процессов, которые потребляют массу памяти, то Firefox способен ограничивать число процессов (это даже можно настроить вручную), создавая больше потоков внутри каждого процесса. Это позволяет придерживаться баланса между производительностью и потреблением памяти.

Mozilla заявляет, что производительность браузера возросла вдвое, по сравнению с версиями программы годичной давности (версии 49—52). Это, как благодаря изменениям включенным в течении года, так и сегодняшнему обновлению. На самом деле, в некоторых случаях, рост производительности заметен даже на глаз. Скачайте Firefox 57 и попробуйте сами.

Там есть еще ряд оптимизаций. К примеру, используемая вкладка имеет больший приоритет, чем фоновые. Она загружается перед прочими и получает больше ресурсов, благодаря чему, работает гораздо быстро.

Расширения на основе WebExtensions. XUL — в прошлом

В этой версии система дополнений, расширяющих функциональность программы, полностью переведена на рельсы WebExtensions. Новая система полностью заменяет собой устаревшую, построенную на основе XUL. Старая система была медленной, уже не отвечала требованиям безопасности и являлась устаревшей в техническом плане.

Полный переход с XUL-расширений на WebExtension — больная тема. С одной стороны, это должно быть светлым будущим, в котором расширения для разных браузеров почти совместимы. С другой стороны — старые расширения больше не работают. Конечно, большинство популярных расширений уже переведены на новые рельсы, а вот те, которые не были переписаны их разработчиками, больше не работоспособны. У многих пользователей в обиходе есть такие расширения и теперь им придется искать альтернативу.

Старые расширения больше не работают

Раньше дополнения писались на языке разметки XUL, который был разработан много лет назад. С помощью XUL реализовывались не только расширения для Firefox, но и некоторые другие элементы браузера. Теперь же технология является устаревшей и больше использоваться не будет.

Расширения, написанные под WebExtensions, создаются с помощью стандартных веб-технологий (HTML, CSS, JavaScript) и, во многом, совместимы с расширениями для других браузеров, что значительно упрощает разработку кросс-браузерных вариантов. Разработчику больше не нужно создавать несколько отдельных реализаций своего творения, а необходимо лишь внести минимальные изменения под конкретный браузер. В общем, это про стандартизацию, кросс-платформенность и еще и безопасность.

И хотя с такими расширениями не все так гладко, а некоторые сложные экземпляры, так любимые опытными пользователями, становятся вообще невозможны, но широкая аудитория не сильно пострадает, зато приобретет ряд вышеописанных преимуществ.

Вместо заключения

Это очень важное и интересное обновление. Веский повод, чтобы вернутся к Firefox или попробовать его впервые. Ну, или обидеться на Mozilla за упразднение XUL-расширений и скачать другой браузер.

И кстати, ESR-версия, которая построена на основе старой 54-й линейки, будет получать обновления до середины 2018 года. Такие вот дела.