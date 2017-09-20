Vivaldi 1.12 — расширенная информация о фотографиях и улучшенный загрузчик файлов

Вышла новая версия популярного браузера Vivaldi. Поспешите скачать новую версию — ей есть чем удивить.

Интересным нововведением Vivaldi 1.12 является расширенная информация о графических изображениях. Теперь окно с информацией о картинке содержит широкие технические данные, которые будут полезны, в первую очередь, фотографам и деятелям смежных областей. Теперь при обращении к свойствам картинки можно узнать не только базовые параметры типа разрешения, размера и адреса, но и мета-данные фотографий: модель фотоаппарата, тип диафрагмы, ISO, фокусное расстояние, гистограмма, баланс белого, цветовая схема, дата снимка, гео-информация и т. п. Эта информация доступна через пункт «Свойства изображения» контекстного меню, появляющегося при правом клике мыши на любое изображение.

Понятно, что такую информацию содержат только качественные фотографии, а 100 раз пережатые картинки на большинстве сайтов не содержат ничего. Потому эта функция будет полезна только людям, занимающимся фотографией и посещающим соответствующие сайты.

Окно с информацией об изображении

Другим улучшением Vivaldi 1.12 является расширенная информация о загружаемых файлах. Теперь раздел «Загрузки» боковой панели браузера включает дополнительный раздел, содержащий следующую информацию: имя файла, размер файла и скорость загрузки, адрес загружаемого файла, директория загрузки и дата начала и завершения загрузки. Также расширена информация всплывающей подсказки, которая появляется при наведении мыши на конкретный процесс загрузки. Кроме того, в загрузчик файлов добавлена возможность сортировки загрузок по типу.

Дополнительная информация о загружаемом файле

А еще, там появилась настройка цветовой насыщенности темы браузера. Vivaldi автоматически раскрашивает вкладку и обрамление окна браузера в соответствии с иконкой просматриваемого сайта. Так вот иногда, получалось слишком ярко, некрасиво. Теперь в настройках интерфейса есть специальный ползунок, настраивающий уровень цветовой насыщенности. Такие вот дела.

В новой версии Vivaldi исправлена масса обнаруженных ошибок (в том числе и очень плохая, связанная со сбоем на Netflix), а движок Chromium обновлен до версии 61.0.3163.91.