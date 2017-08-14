WinRAR 5.50 — новая финальная версия с рядом улучшений

Выпущена новая финальная версия популярнейшего архиватора WinRAR. Сложно найти пользователя компьютера с операционной системой Windows, который был бы не знаком с этой программой, которая более 10-ти лет является самым популярным архиватором в мире.

5.50 — это вполне рядовое обновление, которое, как обычно, вносит в программу десятки различных, не очень больших, улучшений. Большинство пользователей программы вряд ли заметит отличия от предыдущей версии — большинство усовершенствований касаются поведения архиватора в некоторых ситуациях и повышению удобства работы. Так ведь у WinRAR всегда и бывает, и благодаря, в том числе, таким обновлениям программа и стала самой популярной в своем классе.

Самым заметным изменением новой версии можно считать назначения формата RAR 5.0 базовым для создания новых архивов. Это вместо RAR4, который был таковым в предыдущих версиях. Поменять тип архивации обратно на RAR 4.0 для совместимости с RAR4 можно в настройках программы. И да, это касается только новой установки программы — если у пользователя уже установлен WinRAR с измененными настройками типа архивации, то обновление их не затронет.

Теперь в WinRAR по умолчанию используется формат RAR5

Другим изменением является улучшенная работа с паролями архивов. Реализовано шифрование сохраненных паролей, которые также можно защитить с помощью главного мастер-пароля. Раньше все пароли были доступны всем желающим прямо в интерфейсе функции, теперь они защищены. Для этого добавлена функция установки мастер-пароля через диалог создания архива: «Имя и параметры архива» > «Установить пароль» > «Упорядочить пароли…» > «Установить мастер-пароль». Также, начиная с этой версии в программе используется новый формат данных в органайзере пароля.

Уставнока мастер-пароля

Другие изменений WinRAR 5.50:

Теперь для шифрования архивов в формате ZIP по умолчанию используется более надежный AES-256 в режиме CTR (раньше использовался ZIP 2.0).

Добавлена поддержка распаковки архивов в формате LZ, созданных архиватором Lzip.

Теперь WinRAR поддерживает особо расширенные PAX-заголовки в TAR-архивах.

Во вкладку «Время» диалога создания архива добавлена установка параметра «Полные пути в заголовках».

В настройки программы, во вкладку «Общие», добавлена настройка «Полные пути в заголовке». Это влияет на отображение полного пути к открытой папке в заголовке окна программы.

В настройки программы добавлена вкладка «Архивация», которая содержит настройки типов файлов, открываемых сначала как архивы.

В меню «Файл» добавлена команда «Скопировать полные имена в буфер обмена» для копирования в буфер обмена полных имен файлов. Также эта команда присутствует в контекстном меню файлов.

В контекстное меню правого клика мыши на файл в списке файлов добавлены команды «Выполнить», «Открыть в ассоциированном приложении» и «Показать содержимое архива».

В раздел интеграции добавлена ассоциация с файлами типа LZ и ZIPX.

В список форматов добавлены LZ и ZIPX для ключа -ms.

Теперь для ключа -sc можно устанавливать значение «f» для использования кодировки UTF-8.

Команды «lt» и «vt» отображают время файлов с точностью до наносекунд. Такая точность используется в архивах RAR5, созданных с помощью RAR/Unix 5.50 или новее. Архивы, созданные с помощью WinRAR, имеют 100-наносекундную точность.

Начиная с этой версии, ключ -ts поддерживает модификаторы точности «+», «-» и «1».

При распаковке RAR5-архивов добавлено повторное предложение ввода пароля, если первоначальный ввод неверен (раньше распаковка прерывалась).

Теперь, в ходе операции, информация о пути к файлу отображается при наведении курсора на имя архивируемого файла.

Теперь имя текущего профиля демонстрируется в диалоге архивации над кнопкой «Профили…».

Если к команде поиска обратиться из подпапки архива, то поле «Искомые имена файлов» будет включать путь к этой вложенной папке.

Исправлено несколько ошибок.

Это немного сокращенный список изменений. Если интересно узнать все подробности каждого изменения, то файл с полным перечнем изменений можно обнаружить в дистрибутиве программы.