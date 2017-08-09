AIMP 4.50 Beta — интерфейс с поддержкой 4K и прочие улучшения

Аудиоплеер AIMP, умный, красивый, функциональный и широко популярный среди пользователей, празднует свой 11-й день рождения. А заодно начинает публичное бета-тестирование нового крупного обновления.

Главное в AIMP 4.50 — это поддержка экранов с высоким разрешением. Теперь плеер правильно масштабируется на экранах с 4K-разрешением и выглядит отлично — нет размытости, которую можно было наблюдать раньше— все элементы интерфейса выглядят четко. Базовый скин интерфейса теперь называется Bliss 4K и поддерживает 3 основных соотношения масштаба: 100%, 150% и 200%, а прочие эмулируются. Само оформление выглядит как и прежде, привычно, в фирменном стиле, введенном 2 года назад.

Интерфейс AIMP 4.50 теперь с поддержкой 4K

В эту версию добавлена поддержка форматов WebM и Matroska Audio. Для этого используется новый плагин, основанный на библиотеках FFmpeg, который и включает поддержку контейнеров WebM, MKA и MPEG-DASH.

AIMP 4.50 включает массу мелких улучшений

Новая версия повышает общее удобство работы с программой. В самых разных функциях плеера добавлены небольшие дополнительные опции как реализующие небольшие нововведения, так и для упрощения доступа к тем или иным возможностям.

Интересным нововведением кажется возможность продолжения воспроизведения плейлиста с места остановки. То есть, пользователь слушает набор файлов, например, крупное музыкальное произведение или аудиокнигу, потом переходит в другой плейлист, а по возвращению, прослушивание продолжается с того места, где оно было приостановлено. Еще одним небольшим, но приятным удобством является опция для отката прослушивания на 5 секунд назад, после длительной паузы. Опять же, очень полезно, при прослушивании аудиокниг.

А это мини-плеер AIMP для украшения новости

Другие изменения затронули «Фонотеку». Во-первых, теперь функция основана на собственном решении разработчика (раньше использовалось SQLite), что позволило повысить производительность работы и индексирования в разы. В «Фонотеку» включены новые поля, добавлены возможности для быстрого сброса фильтров сортировки и удаления статистики отдельных файлов и т. п.

На самом деле, в программу включено еще множество мелких удобств в разные функции программы. Улучшен доступ к поиску файлов по плейлистам и фонотеке, добавлены новые поля в редактор тегов, включена поддержка текстов песен в форматах .SRT и .LRC, добавлена парочка небольших улучшений в аудиоконвертер (отображение статистики после конвертирования и автоматическое закрытие программы), включены новые интерфейсы для работы плагинов и многое другое. Полный список изменений есть на сайте разработчика.

AIMP 2.60 для Android

Новая версия для устройств с операционной системой Android теперь поддерживает Android O, а поддержка устройств с процессорами ARMv6 упразднена. Там есть масса функциональных улучшений, как схожих с компьютерной версией, так и специфичных. О них можно узнать на официальном сайте разработчика.

Тревога! Разработчик настоятельно не рекомендует использовать тестовую версию в каких бы то ни было целях, кроме тестовых. Там могут быть ошибки, в том числе и фатальные. SLO.ru не думает, что сбой в работе аудиоплеера может сильно навредить, но предупредить, все же, должен.