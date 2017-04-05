uTorrent 3.5.0

Вышла новая версия популярного P2P-клиента uTorrent.



uTorrent 3.5.0 исправляет различные ошибки, включает небольшие улучшения для пользователей платной версии и включает изменения в рекламные модули и систему платежей. Список изменений пестрит переменами во встроенных рекламных модулях и исправляет редкие проблемы Pro-версии. В общем, если пользователь не очень интересуется рекламой и не является активным пользователем Pro-версии, то для него новая версия будет очередным сервисным обновлением, которое повышает стабильность работы программы.



uTorrent — это самый популярный клиент P2P-сети BitTorrent. Быстрый, функциональный, умный и красивый. Это приложение является абсолютным лидером по популярности среди торрент-клиентов. И это заслуженно, ведь uTorrent может похвастаться высокой скоростью работы, очень удобным интерфейсом, набором дополнительных функций и поддержкой всех необходимых технологий. При этом, размер дистрибутива uTorrent — 2 мегабайта, что в разы меньше чем размер других торрент-клиентов.



Кроме таких качеств как маленький дистрибутив, высокая скорость работы и отличный интерфейс, uTorrent еще и очень функционален. Помимо стандартных функций, в программе присутствует статистика трафика, система удаленного доступа к программе, рейтинг и комментарии раздач, воспроизведение видеофайлов во время их загрузки и сервис Apps Studio (модули расширения функциональности и мультимедийный контент).



uTorrent, по-прежнему, остается самым популярным и очень качественным торрент-клиентом. Но программа, все время, обрастает дополнительным, ненужным пользователю, контентом: рекламными объявлениями, дополнительным контентом и настойчивым предложением перевести пользователя на платную подписку. Посмотрите на другие торрент-программы.



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