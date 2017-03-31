Telegram 3.18 и Telegram Desktop 1.0.27

Вышло особо важное обновление мобильной версии мессенджера Telegram.



В Telegram для Android и iOS появились голосовые звонки. Теперь пользователи сервиса могут обмениваться не только текстовыми сообщениями, мультимедиа-контентом и аудио-сообщениями, но и звонить друг другу. Это как телефон, только бесплатно.



Стоит сразу оговориться, что звонки доступны уже сейчас, но с небольшой оговоркой. Дело тут в том, что сервис внедряется постепенно, по регионам. На данный момент, официально, звонки работают в западной Европе и пользователям в других регионах недоступны. Однако, если пользователю поступит звонок от абонента, у которого они уже активны, то и он сможет ими пользоваться (обратите внимание, что иногда требуется перезагрузка устройства). Это как укус вампира, только без побочных свойств. В общем, чтобы звонки работали, рядовому пользователю нужно либо подождать, когда его регион будет подключен, либо найти того, кто сделает тестовый звонок (помощь можно найти на t.me/sloru).



Самое важное в голосовых звонках, это качество связи. Разработчики обещают отличный, чистый звук, даже более качественный, чем в других системах. Программа автоматически настраивается, опираясь на ряд параметров соединения, что позволяет добиться лучшего качества связи. Telegram запоминает условия, в которых происходит звонок и оптимизирует настройки для более качественного последующего вызова.



Конфиденциальность - еще один аспект, который особо важен для многих пользователей. Все звонки через Telegram защищены шифрованием. Используется ряд технологий, отлично зарекомендовавших себя при работе с текстовыми сообщениями. По словам разработчиков, звонки полностью приватны и защищены от любого перехвата.



Конечно же новая функция включает настройки. Их минимум. Можно установить разрешение на получение звонков: от всех, только от пользователей из списка контактов или не получать звонки вовсе. Также можно вносить определенных пользователей в белый и черный списки. Еще одной заметной опцией является возможность понизить качество связи для снижения передаваемых данных, - это позволит немного оптимизировать работу при плохом соединении.



Кроме звонков, в новой версии, есть еще кое что новенькое. Даже если пользователь Telegram не шибко разговорчив и голосовые звонки его не интересуют, все равно, новинке есть, что ему предложить. В эту версию добавлена возможность настройки качества отправляемого видео. Теперь, при отправке видеоролика, можно настроить его качество. Пользователь, в зависимости от качества соединения, может установить одну из 5-ти градаций, что позволит снизить качество и размер пересылаемого ролика и сократить время его передачи. Ну это вообще замечательно.



Выше указанные нововведения касаются только мобильной версии Telegram. В десктопной версии добавлена возможность воспроизведения видеороликов в форматах MP4/MOV прямо в окне чата и предпринят набор мелких, незначительных улучшений. Звонков в десктопной версии нет.



Внимание! Теперь у SLO.ru есть открытый чат. Все желающие могут там беседовать. Это будет интересно: t.me/sloru.



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