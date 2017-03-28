AIDA64 5.90

Выпущена обновленная версия популярнейшего информационно-диагностического комплекса AIDA64.



Как обычно, новая версия добавляет поддержку нового железа и оптимизирует некоторые тесты:



Оптимизированы тесты (инструкции AVX2 и FMA) под процессоры AMD Ryzen Summit Ridge;

Добавлена поддержка Microsoft Windows 10 Creators;

Оптимизированы тесты под Intel Apollo Lake SoC;

Улучшена поддержка процессоров Intel Cannonlake, Coffee Lake, Denverton, Kaby Lake-X, Skylake-X;

Добавлена предварительная поддержка процессоров AMD Zen;

Добавлена предварительная поддержка Intel Gemini Lake SoC и Knights Mill HPC CPU;

Добавлена поддержка датчиков NZXT Kraken X52;

Добавлена поддержка материнских плат с Socket AM4;

Улучшена поддержка материнских плат от Intel с чипсетами B250, H270, Q270 и Z270;

Добавлена поддержка EastRising ER-OLEDM032 (SSD1322) OLED;

Добавлена поддержка SMBIOS 3.1.1;

Добавлена поддержка новых носителей информации: Crucial M600, Crucial MX300, Intel Pro 5400s, SanDisk Plus, WD Blue;

Улучшена поддержка SSD-носителей Samsung NVMe;

Добавлена расширенная поддержка контроллеров HighPoint RocketRAID 27xx RAID;

Добавлена поддержка видеокарт от nVIDIA: GeForce GTX 1080 Ti, Quadro GP100 и Tesla P6.

AIDA64 — это самая популярная программа для анализа начинки, тестирования производительности и стабильности, а также мониторинга состояния ключевых узлов компьютера. Это профессионально разработанный продукт является безоговорочным лидером в своем классе и результатам его работы можно смело доверять. На данный момент база AIDA64 включает более 140,000 разнообразных устройств и регулярно пополняется новыми записями, то есть постоянно включает поддержку новейшего железа. В общем и целом, AIDA64 способна дать исчерпывающую информацию о компьютере, протестировать его работоспособность и осуществлять мониторинг состояния системы.



Программы выпускается в 4-х вариантах. Версия Extreme Edition адресована домашним пользователям, а также энтузиастам и включает уникальные возможности для тестирования и разгона. Версия Engineer является коммерческим вариантом версии Extreme (не для домашнего использования). Версия Business Edition предназначается корпоративным пользователям, а точнее администраторам и включает инструменты для аудита сети, удаленного управления и поддерживает SQL-базу. Версия Network Audit является упрощенной Business-версией и в ней отсутствуют тесты.



Пробные версии Extreme и Engineer можно загрузить свободно, а для доступа к версиям Business и Network Audit нужно предварительно запросить тестовую версию у разработчика через форму на официальном сайте.



| Скачать AIDA64 Extreme Edition (15.6 Мб, Пробная версия)

| Скачать AIDA64 Engineer Edition (15.8 Мб, Пробная версия)







