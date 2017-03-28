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Новости » 

AIDA64 5.90

AIDA64 5.90 28.03.17

Выпущена обновленная версия популярнейшего информационно-диагностического комплекса AIDA64.

Как обычно, новая версия добавляет поддержку нового железа и оптимизирует некоторые тесты:

  • Оптимизированы тесты (инструкции AVX2 и FMA) под процессоры AMD Ryzen Summit Ridge;
  • Добавлена поддержка Microsoft Windows 10 Creators;
  • Оптимизированы тесты под Intel Apollo Lake SoC;
  • Улучшена поддержка процессоров Intel Cannonlake, Coffee Lake, Denverton, Kaby Lake-X, Skylake-X;
  • Добавлена предварительная поддержка процессоров AMD Zen;
  • Добавлена предварительная поддержка Intel Gemini Lake SoC и Knights Mill HPC CPU;
  • Добавлена поддержка датчиков NZXT Kraken X52;
  • Добавлена поддержка материнских плат с Socket AM4;
  • Улучшена поддержка материнских плат от Intel с чипсетами B250, H270, Q270 и Z270;
  • Добавлена поддержка EastRising ER-OLEDM032 (SSD1322) OLED;
  • Добавлена поддержка SMBIOS 3.1.1;
  • Добавлена поддержка новых носителей информации: Crucial M600, Crucial MX300, Intel Pro 5400s, SanDisk Plus, WD Blue;
  • Улучшена поддержка SSD-носителей Samsung NVMe;
  • Добавлена расширенная поддержка контроллеров HighPoint RocketRAID 27xx RAID;
  • Добавлена поддержка видеокарт от nVIDIA: GeForce GTX 1080 Ti, Quadro GP100 и Tesla P6.

AIDA64 — это самая популярная программа для анализа начинки, тестирования производительности и стабильности, а также мониторинга состояния ключевых узлов компьютера. Это профессионально разработанный продукт является безоговорочным лидером в своем классе и результатам его работы можно смело доверять. На данный момент база AIDA64 включает более 140,000 разнообразных устройств и регулярно пополняется новыми записями, то есть постоянно включает поддержку новейшего железа. В общем и целом, AIDA64 способна дать исчерпывающую информацию о компьютере, протестировать его работоспособность и осуществлять мониторинг состояния системы.

Программы выпускается в 4-х вариантах. Версия Extreme Edition адресована домашним пользователям, а также энтузиастам и включает уникальные возможности для тестирования и разгона. Версия Engineer является коммерческим вариантом версии Extreme (не для домашнего использования). Версия Business Edition предназначается корпоративным пользователям, а точнее администраторам и включает инструменты для аудита сети, удаленного управления и поддерживает SQL-базу. Версия Network Audit является упрощенной Business-версией и в ней отсутствуют тесты.

Пробные версии Extreme и Engineer можно загрузить свободно, а для доступа к версиям Business и Network Audit нужно предварительно запросить тестовую версию у разработчика через форму на официальном сайте.

| Скачать AIDA64 Extreme Edition (15.6 Мб, Пробная версия)
| Скачать AIDA64 Engineer Edition (15.8 Мб, Пробная версия)


Amigo
AIDA64 AIDA64 AIDA64 AIDA64


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