iTunes 12.6

Выпущена новая версия медиацентра iTunes.



Это обновление iTunes добавляет в программу возможность просматривать взятые на прокат фильмы на разных устройствах пользователя с iOS 10.3 и tvOS 10.2. То есть, теперь можно купить подписку на одном устройстве, а смотреть на всех. Кроме того, в этой версии предприняты мелкие улучшения и повышена производительность работы программы.



iTunes — это мощный медиацентр от компании Apple. Программа нужна для работы с аудио-файлами, а также прочим медиаконтентом. Ориентирован, в первую очередь, на пользователей техники производства компании Apple.



Программам включает массу функций для прослушивания, каталогизации, управления и работы с аудиофайлами, а также набор дополнительных удобств. В iTunes присутствует множество утилитарных функций для работы в файлами: запись файлов на диск, конвертер аудиоформатов, теги, обложки, система рейтинга, получение информации с внешних баз данных и многое другое. В общем, это функциональный, продуманный и удобный медиацентр с отличным дизайном и удобной структурой управления.



Основная пользовательская аудитория iTunes, это пользователи техники от компании Apple. Программа полностью поддерживает работу с такими устройствами как iPhone, iPad и iPod и необходима для их синхронизации с настольным компьютером.



Очень важной и значительной частью АйТюнс является сервис iTunes Store, который является магазином всевозможного контента: музыки, фильмов, книг, а также программ и игр. Пользователь может скачать понравившейся контент и воспроизводить его через iTunes или загрузить на внешнее устройство от Apple.



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