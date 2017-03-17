Яндекс.Браузер 17.3.1

Вышла новая версия Яндекс.Браузера.



В эту версию добавлено несколько полезных функций. Некоторые из них уже можно было увидеть других браузерах, где прижились и пользуются успехом. Пользователям Яндекс.Браузера они тоже пригодятся.



Главное, это функция выноса видеоплеера за пределы окна браузера. Теперь можно отделить блок с видеоплеером от сайта и вынести за пределы экрана отельное, компактное окошко, которое будет располагаться поверх всех вкладок. Это очень удобно: можно заниматься своим делом и, к примеру, поглядывать в правый угол экрана, где, в компактном окошке, воспроизводится ролик с YouTube. Сам плеер прост, но содержит все необходимые элементы управления воспроизведением. Остается добавить, что новая функция поддерживает различные веб-плееры (поддерживается как HTML5, так и Flash).



Другое изменение касается авторизации пользователя для работы функции синхронизации. Теперь можно войти в систему через популярные социальные сервисы и учетная запись создастся автоматически. Сущая мелочь, но новым пользователям будет чуть удобней.



Также в эту версию вернули всплывающее меню для выделенного текста. Такое меню позволяет быстро скопировать выделенный текст или осуществить поиск.



Кроме того, в новую версию, в экспериментальном режиме, включена новая функция «Режим чтения». Эта функция предназначена для более удобного чтения статей. В этом режиме браузер отображает только основной материал просматриваемой страницы, не показывая такие элементы сайта как навигация, реклама и прочие элементы, не относящиеся к статье. Понятно, что это удобно, а выбор фона и шрифта делает опыт чтения еще более позитивным. Сейчас эта функция доступна лишь некоторым пользователям, но в ближайшем будущем будет доступна и всем.



В этой заметке можно упомянуть о событии, которое может принести пользу администраторам сетей. Недавно вышла корпоративная версия Яндекс.Браузера, которая ориентирована на развертывание браузера в корпоративных сетях. Такая версия позволяет централизовано управлять настройками программы у подконтрольных пользователей, на основе системы групповых политик. В общем, теперь администраторам будет удобнее организовывать работу своих пользователей.



Яндекс.Браузер — это новый браузер от компании Яндекс. Новинка основана на базе всем известного проекта Chromium от компании Google, на котором построен популярный браузер Google Chrome. Так как за основу взят Chromium, то главные характеристики нового продукта, такие как интерфейс, производительность, качество обработки страниц, безопасность и расширяемость, находятся на самом высоком уровне, а набор по-настоящему интересных нововведений от самого Яндекса делает этот браузер весьма привлекательным выбором. Тут важно отметить, что все прочие Хромиум-браузеры мало чем отличаются друг от друга, в то время, как Яндекс.Браузер включает действительно нужные функции. Еще одной важной особенностью являются сопутствующие сервисы, предоставляемые разработчиком: поиск, переводчик сайтов, система определения вредоносных сайтов и система проверки загружаемых файлов на вирусы.



Так как Яндекс.Браузер построен на основе проекта Chromium, то естественно его сравнивать с Google Chrome. Кроме вышеописанных функций, у Яндекс.Браузера есть еще несколько явных преимуществ: просмотр офисных документов прямо в браузере (PDF, DOCX, PTF, PPTX и электронные книги), улучшенные функции проверки орфографии русского языка и поиска по веб-странице (за счет своего словаря), восстановление оборванных загрузок файлов, перевод отдельных слов на странице (а не только страниц целиком) и целый набор мелких удобств, которые значительно облегчают использование браузера. Отдельной строкой необходимо отметить режим «Турбо», который был позаимствован у Оперы. Этот режим позволяет экономить трафик и будет очень полезен пользователям плохого соединения с интернетом или дорогостоящего трафика.



У Яндекс.Браузера нет полноценной галереи дополнений как у большинства конкурентов. Тем не менее, в разделе «Дополнения» можно выбрать одно из 15-ти самых популярных дополнений. Если этого недостаточно, то можно воспользоваться дополнениями от Google Chrome, так как они полностью совместимы.



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