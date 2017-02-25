           Новости   -   Каталог программ    
Новости
  Все новости
  Архив новостей

Каталог программ
  Все категории
  Интернет
  Антивирусы
  Видео и Аудио
  Система и файлы
  CD/DVD
  Графика
  Офис и текст
  Железо

Новости:
FastStone Image Viewer 6.2
CCleaner 5.27
Adobe Flash Player 24.0.0.221
AIMP 4.13 (1886)
avast! 17.1.2286
Vivaldi 1.7
BurnAware 10 		Обновления в файлах:
openCanvas 6.2.0.2
Dolphin 5.0
Andy 46.8.327
WhatsApp 0.2.1061
MxNitro 1.1.1.800
WebSite-Watcher 2016 16.1
Dropbox 4.4.29 		Важное за месяц:
Firefox 50
Skype 7.30
TeamViewer 12 Beta
FastStone Image Viewer 6.0
Maxthon 5
AIDA64 5.80
Telegram 0.10.19

Яндекс.Браузер
Скачайте новую версию браузера от Яндекса!

Новости » 

CoreTemp 1.6

CoreTemp 1.6 25.02.17

Вышла обновленная версия программы CoreTemp.

В этой версии:

  • Устранена утечка памяти при работе на некоторых компьютерах;
  • Исправлено неправильное определение частоты шины, при работе с процессорами Apollo Lake;
  • Исправлено появление «to TjMax» (максимальный нагрев ядра) на некоторых ядрах процессоров от Intel;
  • Теперь номер под-версии будет указан в шапке программы и диалоге «О программе…» (если значение не 0).

Core Temp — это небольшая программа для анализа и мониторинга состояния процессора компьютера. Программа отображает полную информацию о центральном процессоре: производитель, модель, количество ядер и потоков, платформа, частота, VID, ревизия, CPUID, техпроцесс, тепловой пакет. Также Core Temp осуществляет мониторинг состояния процессора в реальном времени и отображает потребляемую энергию, текущую загруженность, текущую частоту, температуру всех ядер, при том записывает минимальные и максимальные зафиксированные значения. Кроме того, программа умеет оповещать о достижении критической температуры, что может защитить от перегрева.

У Core Temp очень простой интерфейс: маленькое окошко, в котором компактно отображается вся нужная информация. Программа умеет интегрироваться в операционную систему и, к примеру, отображать температуру процессора на значке панели задач или на иконке в трее. Также поддерживается система плагинов, большинство из которых, это гаджеты для рабочего стола, которые будут отображать информацию.

Поддерживаются все операционные системы семейства Windows от XP и до 10 и процессоры производства Intel, AMD и VIA.

| Скачать CoreTemp (1.1 Мб, Бесплатно)


CoreTemp CoreTemp


Комментарии 0

Без комментариев. Прокомментируйте первым!


Для комментариев нужна учетная запись: Регистрация или Вход
 Каталог программ
Интернет
Браузеры   Дополнения браузеров   Общение   Загрузка файлов   Торрент   Почта   RSS и новости   FTP/SSH/Сеть


Безопасность
Антивирусы   Фаерволы


Аудио и видео
Видеоплееры   Аудиоплееры   Кодеки   Аудио-инструменты   Видео-инструменты


Файлы и диски
Архиваторы   Файловые менеджеры   Восстановление файлов   Бэкап   Запись дисков и образы


Система
Оптимизация и очистка   Дефрагментация   Интерфейс   Железо   Системные дополнения    Виртуализация и эмуляция


Графика
Просмотр и ретушь   Редакторы


Офис и текст
Офис   Текстовые редакторы   PDF   Органайзеры


 Доска почета

Firefox Firefox
Версия: 51.0.1
Google Chrome Google Chrome
Версия: 54
Яндекс.Браузер Яндекс.Браузер
Версия: 17.1
Opera Opera
Версия: 40
Adobe Flash Player Adobe Flash Player
Версия: 21.0.0.242
Skype Skype
Версия: 7.28
uTorrent uTorrent
Версия: 3.4.9
AIMP AIMP
Версия: 4.11 (1839)
Media Player Classic Media Player Classic
Версия: 1.7.10
K-Lite Codec Pack K-Lite Codec Pack
Версия: 12.5.5
CCleaner CCleaner
Версия: 5.22
WinRAR WinRAR
Версия: 5.31
Касперский Касперский
Версия: 16.0.1.445

Большая доска почета


© SLO.ru Software Magazine | В прямом эфире с 2002-го года.
Условия использования.