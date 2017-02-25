CoreTemp 1.6

Вышла обновленная версия программы CoreTemp.



В этой версии:



Устранена утечка памяти при работе на некоторых компьютерах;

Исправлено неправильное определение частоты шины, при работе с процессорами Apollo Lake;

Исправлено появление «to TjMax» (максимальный нагрев ядра) на некоторых ядрах процессоров от Intel;

Теперь номер под-версии будет указан в шапке программы и диалоге «О программе…» (если значение не 0).

Core Temp — это небольшая программа для анализа и мониторинга состояния процессора компьютера. Программа отображает полную информацию о центральном процессоре: производитель, модель, количество ядер и потоков, платформа, частота, VID, ревизия, CPUID, техпроцесс, тепловой пакет. Также Core Temp осуществляет мониторинг состояния процессора в реальном времени и отображает потребляемую энергию, текущую загруженность, текущую частоту, температуру всех ядер, при том записывает минимальные и максимальные зафиксированные значения. Кроме того, программа умеет оповещать о достижении критической температуры, что может защитить от перегрева.



У Core Temp очень простой интерфейс: маленькое окошко, в котором компактно отображается вся нужная информация. Программа умеет интегрироваться в операционную систему и, к примеру, отображать температуру процессора на значке панели задач или на иконке в трее. Также поддерживается система плагинов, большинство из которых, это гаджеты для рабочего стола, которые будут отображать информацию.



Поддерживаются все операционные системы семейства Windows от XP и до 10 и процессоры производства Intel, AMD и VIA.



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