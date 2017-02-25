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MediaMonkey 4.1.15

MediaMonkey 4.1.15 25.02.17

Вышла обновленная версия мощного аудиоплеера MediaMonkey.

Это обновлении включает около 50-ти исправлений и мелких улучшений. В частности отмечаются улучшения таких функций как синхронизация, работа с тегами, UPnP и подкасты.

MediaMonkey — это мощная программа для ведения коллекции музыкальных и видео файлов и их воспроизведения. Ориентирована на организацию крупных каталогов медиа-файлов и отлично подойдет требовательным и аккуратным пользователям, которые не привыкли разбрасывать файлы где попало. Сами разработчики позиционируют свою программу как инструмент для серьезных коллекционеров. Программа работает как с аудио, так и с видео-файлами, но заточена, в первую очередь, именно на музыку.

От обычных плееров MediaMonkey отличатся значительным упором на работу с тегами музыкальных файлов, на основе которых строится каталог. Программа поддерживает все популярные форматы тегов, умеет искать информацию для заполнения пустых тегов, ведет статистику, поддерживает обложки, имеет мощную систему поиска по всем тегам и многое другое. Поддерживаются интернет-сервисы для получения информации по трэкам и альбомам, а также позволяет получать прочую сопутствующую информацию.

MediaMonkey поддерживает все популярные форматы, имеет полностью настраиваемый и, на взгляд SLO.ru, очень удобный интерфейс, записывает диски, риппает аудиодиски, конвертирует один формат в другой и включает прочие функции для удобной работы с медиа-файлами. Также MediaMonkey поддерживает синхронизацию с практически любыми внешними устройствами, в том числе и с устройствами на базе операционных систем iOS и Android.

Кроме стандартной версии, MediaMonkey выпускается и в виде специальной платной Gold-версии с чуть большим функционалом. Gold-версия не имеет пробного периода. Ознакомится с различиями можно на официальном сайте разработчика.

| Скачать MediaMonkey (14.5 Мб, Бесплатно)


MediaMonkey MediaMonkey MediaMonkey


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