BurnAware 10.1

Вышла новая версия BurnAware — популярной программы для записи дисков.



За предыдущим крупным обновлением выпущено быстрое обновление с рядом небольших улучшений и исправлений:



Добавлен дополнительный режим отображения основного окна;

Добавлена настройка для записи MP3-тегов в функции аудиограббера;

Обновлены локализации, немного доработан интерфейс, улучшена совместимость с операционной системой Windows 10;

Исправлены незначительные ошибки.

BurnAware — это программа для записи дисков с очень простым и понятным интерфейсом и набором самых необходимых функций. Поддерживает запись данных, музыки (Audio-CD и MP3) и DVD-видео на CD, DVD и Blu-ray с разными файловыми системами. Поддерживает создание образов (как копии диска, так и из файлов на компьютере), запись образов, создание мультисессионных и загрузочных дисков, стирание информации с перезаписываемых дисков и прочие мелочи.



Скачать BurnAware можно в 3-х версиях. Free — бесплатная версия для домашних пользователей. Premium — платная версия с дополнительной возможностью извлечения трэков из аудиодисков и возможностью извлечения информации с плохо читаемых дисков. Professional — версия для коммерческого использования с возможностью одновременной записи нескольких дисков (при наличии нескольких приводов). Смотрите наглядную таблицу сравнения версий.



| Скачать BurnAware Free (8.6 Мб, Бесплатно)

| Скачать BurnAware Premium (9.8 Мб, Пробная версия)

| Скачать BurnAware Professional (10.1 Мб, Пробная версия)







