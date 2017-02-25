Opera 43.0.2442.991

Вышла обновленная версия браузера Opera.



В этой версии: обновлен Chromium до версии 56.0.2924.87, устранена утечка памяти при работе с QUIC (Quick UDP Internet Connections), исправлено обрезание иконки-сердечка в левом сайдбаре и повышена стабильность.



Opera — это новый Chromium-браузер от компании Opera Software. Некоторое время назад, Opera отказалась от своего классического браузера и теперь разрабатывает новый браузер на основе проекта Chromium компании Google. Новая Opera имеет полностью новый интерфейс, который стал намного проще. Выглядит и, в основном, функционирует как классический Chromium с набором изменений, типа плашки «Opera» для доступа к меню дополнительных функций. Отличительной особенностью Opera является особенный подход к разработке интерфейсов меню и страниц с которыми взаимодействует пользователь.



В составе браузера есть множество интересных возможностей и ряд уникальных функций: собственный блокировщик рекламы, VPN и технология сбережения электроэнергии — очень неплохой набор оригинальных функций, который может привлечь пользователей.



Для загрузки доступная только Windows-версия, а версия для операционной системы GNU/Linux не обновилась.



| Скачать Opera для Windows (32-бит) (44 Мб, Бесплатно)

| Скачать Opera для Windows (64-бит) (50.5 Мб, Бесплатно)

| Скачать Opera для GNU/Linux (45 Мб, Бесплатно)







