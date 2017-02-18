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FastStone Image Viewer 6.2

FastStone Image Viewer 6.2 18.02.17

Вышла новая версия программы FastStone Image Viewer — любимого многими инструмента для просмотра графических изображений.

В новой версии:

  • Теперь диалог пакетной обработки может быть развернут на весь экран;
  • Добавлена возможность перехода назад/вперед с помощью мыши;
  • Добавлена возможность перехода между оконным и полноэкранным режимами клавишей F11;
  • Улучшен алгоритм конвертирования в 1-битный цвет;
  • Оптимизировано управление расходом памяти при обработке больших изображений;
  • Предприняты мелкие улучшения и исправлены ошибки.

FastStone Image Viewer обладает всеми уместными для графического вьювера функциями, при том не тормозит (нынче не каждый просмотрщик картинок ведет себя прилично) и имеет весьма продуманный, симпатичный и очень удобный интерфейс. Поддерживаются все популярные графические форматы, в том числе и RAW многих камер. Естественно, что FastStone Image Viewer, как и все программы такого типа, включает не только функции просмотра графических изображений, но и включает ряд скромных инструментов для редактирования, конвертирования (весьма широкие, в том числе поддерживается и пакетное преобразование), создание слайдшоу и многое другое.

| Скачать FastStone Image Viewer (6.1 Мб, Бесплатно)


FastStone Image Viewer FastStone Image Viewer FastStone Image Viewer FastStone Image Viewer


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