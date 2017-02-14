           Новости   -   Каталог программ    
Новости
  Все новости
  Архив новостей

Каталог программ
  Все категории
  Интернет
  Антивирусы
  Видео и Аудио
  Система и файлы
  CD/DVD
  Графика
  Офис и текст
  Железо

Новости:
AIMP 4.13 (1886)
avast! 17.1.2286
Vivaldi 1.7
BurnAware 10
ESET Smart Security 10.0.390
Opera 43
OCCT 4.4.3 		Обновления в файлах:
openCanvas 6.2.0.2
Dolphin 5.0
Andy 46.8.327
WhatsApp 0.2.1061
MxNitro 1.1.1.800
WebSite-Watcher 2016 16.1
Dropbox 4.4.29 		Важное за месяц:
Firefox 50
Skype 7.30
TeamViewer 12 Beta
FastStone Image Viewer 6.0
Maxthon 5
AIDA64 5.80
Telegram 0.10.19

Яндекс.Браузер
Скачайте новую версию браузера от Яндекса!

Новости » 

AIMP 4.13 (1886)

AIMP 4.13 (1886) 14.02.17

Вышла новая версия аудиоплеера AIMP.

В этой версии предприняты внутренние улучшения, обновлены встроенные кодеки, предприняты небольшие функциональные улучшения и исправлены ошибки. Почитайте полный список изменений.

AIMP — это популярный аудиоплеер от отечественного разработчика. Рассчитан на простое воспроизведение плейлистов и директорий. Этот аудиоплеер в кротчайшие сроки завоевал широкую популярность среди пользователей, благодаря удачному интерфейсу, набору востребованных функций и общему удобству работы.

Интерфейс программы, а точнее базовый скин, построен в Winamp-подобном стиле, что удобно для большинства пользователей. Также для загрузки доступно множество прочих разнообразных скинов, структура большинства которых выполнена в том же стиле. И хотя, в последние годы, подобный стиль построения интерфейса аудиоплеера не так популярен как более функциональный Amarok-стиль, он все же очень нравится рядовым пользователям из-за простоты и удобства.

AIMP поддерживает большинство популярных аудиоформатов, имеет собственный аудио-движок, включает массу функций для удобной работы с плеером, поддерживает множество функций работы с плейлистами, умеет работать с тегами, поддерживает вывод звука через DirectSound / ASIO / WASAPI, поддерживает интернет-радио, имеет набор полезных настроек, включает 18-ти полосный эквалайзер и т. д. Отдельной строкой стоит отметить, что AIMP поддерживает модули расширения функциональности плеера. Кроме прочего, в состав поставки AIMP входит простой и удобный аудио конвертер для удобного конвертирования аудиоформатов между собой.

| Скачать AIMP (9.08 Мб, Бесплатно)


AIMP AIMP AIMP


Список изменений:

Общее:

- Обновлены локализации;
- Кодек FLAC был обновлен до v1.3.2;
- Кодек WavPack был обновлен до v5.1.0.

Звуковой движок:

- Улучшен алгоритм построения карты ремаппинга каналов;
- Улучшена совместимость с внешними звуковыми картами при выводе с использованием эксклюзивного доступа к устройству.

Фонотека:

- Дерево группировки - поиск теперь ведется только по полностью загруженным уровням;
- Отчеты - расширено количество позиций в таблицах;
- Отчеты - теперь используется поле исполнитель вместо исполнителя альбома;
- Таблица - уменьшено потребление памяти в режимах, когда отображаются обложки альбомов.

Исправлено:

- Общее - ошибка при установке пакетов с дополнениями, если один из файлов в архиве не сжат;
- Диалог настроек - ассоциация с файлами - всегда выбран первый набор иконок;
- Диалог настроек - горячие клавиши - группы отображаются вразнобой;
- Диалог настроек - обложки - установка обновленного пакета при открытом диалоге настроек не обновляет отображаемую информацию об обложке;
- Плеер - не обновляется информация о проигрываемой композиции, если интернет радиостанция присылает мета-данные очень часто;
- Плеер - в некоторых случаях происходит зависание приложения при записи эфира в момент переключении треков на радиостанции;
- Плейлист - информация о размере файла сохраняется неверно при экспорте в формат AIMPPL4, если значение больше 2 ГБ;
- Плейлист - окно подтверждения удаления файла с диска показывалось под окнами, если плеер свернут в трей;
- Аудио конвертер - ключи командной строки в некоторых случаях обрабатываются неверно;
- Редактор тегов - ключи командной строки в некоторых случаях обрабатываются неверно;
- Редактор тегов - кодировка ANSI используется вместо UTF8 при экспорте CUE / текста песни в файл;
- Редактор тегов - не обновляется кэш после расчета BPM.



Комментарии 0

Без комментариев. Прокомментируйте первым!


Для комментариев нужна учетная запись: Регистрация или Вход
 Каталог программ
Интернет
Браузеры   Дополнения браузеров   Общение   Загрузка файлов   Торрент   Почта   RSS и новости   FTP/SSH/Сеть


Безопасность
Антивирусы   Фаерволы


Аудио и видео
Видеоплееры   Аудиоплееры   Кодеки   Аудио-инструменты   Видео-инструменты


Файлы и диски
Архиваторы   Файловые менеджеры   Восстановление файлов   Бэкап   Запись дисков и образы


Система
Оптимизация и очистка   Дефрагментация   Интерфейс   Железо   Системные дополнения    Виртуализация и эмуляция


Графика
Просмотр и ретушь   Редакторы


Офис и текст
Офис   Текстовые редакторы   PDF   Органайзеры


 Доска почета

Firefox Firefox
Версия: 51.0.1
Google Chrome Google Chrome
Версия: 54
Яндекс.Браузер Яндекс.Браузер
Версия: 17.1
Opera Opera
Версия: 40
Adobe Flash Player Adobe Flash Player
Версия: 21.0.0.242
Skype Skype
Версия: 7.28
uTorrent uTorrent
Версия: 3.4.9
AIMP AIMP
Версия: 4.11 (1839)
Media Player Classic Media Player Classic
Версия: 1.7.10
K-Lite Codec Pack K-Lite Codec Pack
Версия: 12.5.5
CCleaner CCleaner
Версия: 5.22
WinRAR WinRAR
Версия: 5.31
Касперский Касперский
Версия: 16.0.1.445

Большая доска почета


© SLO.ru Software Magazine | В прямом эфире с 2002-го года.
Условия использования.