AIMP 4.13 (1886)

Вышла новая версия аудиоплеера AIMP.



В этой версии предприняты внутренние улучшения, обновлены встроенные кодеки, предприняты небольшие функциональные улучшения и исправлены ошибки. Почитайте полный список изменений.



AIMP — это популярный аудиоплеер от отечественного разработчика. Рассчитан на простое воспроизведение плейлистов и директорий. Этот аудиоплеер в кротчайшие сроки завоевал широкую популярность среди пользователей, благодаря удачному интерфейсу, набору востребованных функций и общему удобству работы.



Интерфейс программы, а точнее базовый скин, построен в Winamp-подобном стиле, что удобно для большинства пользователей. Также для загрузки доступно множество прочих разнообразных скинов, структура большинства которых выполнена в том же стиле. И хотя, в последние годы, подобный стиль построения интерфейса аудиоплеера не так популярен как более функциональный Amarok-стиль, он все же очень нравится рядовым пользователям из-за простоты и удобства.



AIMP поддерживает большинство популярных аудиоформатов, имеет собственный аудио-движок, включает массу функций для удобной работы с плеером, поддерживает множество функций работы с плейлистами, умеет работать с тегами, поддерживает вывод звука через DirectSound / ASIO / WASAPI, поддерживает интернет-радио, имеет набор полезных настроек, включает 18-ти полосный эквалайзер и т. д. Отдельной строкой стоит отметить, что AIMP поддерживает модули расширения функциональности плеера. Кроме прочего, в состав поставки AIMP входит простой и удобный аудио конвертер для удобного конвертирования аудиоформатов между собой.



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Список изменений:



Общее: - Обновлены локализации;

- Кодек FLAC был обновлен до v1.3.2;

- Кодек WavPack был обновлен до v5.1.0. Звуковой движок: - Улучшен алгоритм построения карты ремаппинга каналов;

- Улучшена совместимость с внешними звуковыми картами при выводе с использованием эксклюзивного доступа к устройству. Фонотека: - Дерево группировки - поиск теперь ведется только по полностью загруженным уровням;

- Отчеты - расширено количество позиций в таблицах;

- Отчеты - теперь используется поле исполнитель вместо исполнителя альбома;

- Таблица - уменьшено потребление памяти в режимах, когда отображаются обложки альбомов. Исправлено: - Общее - ошибка при установке пакетов с дополнениями, если один из файлов в архиве не сжат;

- Диалог настроек - ассоциация с файлами - всегда выбран первый набор иконок;

- Диалог настроек - горячие клавиши - группы отображаются вразнобой;

- Диалог настроек - обложки - установка обновленного пакета при открытом диалоге настроек не обновляет отображаемую информацию об обложке;

- Плеер - не обновляется информация о проигрываемой композиции, если интернет радиостанция присылает мета-данные очень часто;

- Плеер - в некоторых случаях происходит зависание приложения при записи эфира в момент переключении треков на радиостанции;

- Плейлист - информация о размере файла сохраняется неверно при экспорте в формат AIMPPL4, если значение больше 2 ГБ;

- Плейлист - окно подтверждения удаления файла с диска показывалось под окнами, если плеер свернут в трей;

- Аудио конвертер - ключи командной строки в некоторых случаях обрабатываются неверно;

- Редактор тегов - ключи командной строки в некоторых случаях обрабатываются неверно;

- Редактор тегов - кодировка ANSI используется вместо UTF8 при экспорте CUE / текста песни в файл;

- Редактор тегов - не обновляется кэш после расчета BPM.

