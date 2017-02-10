avast! 17.1.2286

Вышла новая версия антивируса avast!.



Это очередное крупное обновление с новым интерфейсом и рядом улучшений:



Новый интерфейс. Новая структура, новое оформление, новые фирменные цвета. Выглядит значительно чище, проще и удобней;

Реализован новый центр уведомлений, который собирает все уведомления пользователя о произошедших событиях;

Улучшен компонент «Экран поведения». Теперь лучше защищает от программ-вымогателей, за которыми следит еще пристальней, чем прежде;

Улучшен игровой режим. Этот режим активируется во время развлечений пользователя в компьютерных играх и снижает активность антивируса, чтобы он не тормозил игру и не отвлекал уведомлениями;

Повышена производительность: более быстрая загрузка веб-страниц и приложений, благодаря оптимизированному алгоритму хэширования;

Компонент «Защита домашней сети» переименован в «Проверка Wi-Fi». Обновленный компонент способен обнаруживать еще больше сетевых-проблем и уязвимостей как в домашней, так и в публичных сетях;

Улучшен компонент «Пароли». Повышена скорость работы интерфейса и улучшена интеграция с браузерами;

Компонент SecureDNS переименован в «Подлинность сайтов». В остальном — как прежде — следит, чтобы не подменялись DNS и пользователь не был перенаправлен на плохой сайт, вместо хорошего;

Улучшен компонент «Браузер SafeZone»: общие настройки для всех режимов, более быстрый запуск режима работы с банком и встроенный конвертер валют;

Бесплатная версия avast! больше не требует регистрации через почту.

avast! — это популярный антивирус. Особенно привлекательна, окажется домашняя версия программы, которая, при наличии всех необходимых возможностей, распространяется абсолютно бесплатно. Стандартные возможности программы обеспечиваются стандартным же набором: антивирусное ядро, сканер, резидентная защита; система обновлений; карантин; модуль виртуализации (песочница); P2P/IM щита; интернет щит против атак из вне и червей.



avast! выпускается в 4-х версиях, имеющих одинаковое антивирусное ядро и различающиеся функциональностью. Версия Free Antivirus включает основной функционал и распространяется бесплатно. Версия avast! Pro Antivirus, дополнительно к функциональности бесплатной версии, включает модуль SafeZone для защиты банковских операций. Версия avast! Internet Security дополнительно включает фаервол и защиту от спама. Версия Premier является самым функционально насыщенным продуктом в линейке антивирусов avast! и, помимо основного функционала включает еще и функцию безвозвратного удаления файлов и расширенные функции обновления сторонних программ и удаленного доступа.



| Скачать avast! Free Antivirus (270 Мб, Бесплатно)

| Скачать avast! Pro Antivirus (270 Мб, Пробная версия)

| Скачать avast! Internet Security (278 Мб, Пробная версия)

| Скачать avast! Premier (278 Мб, Пробная версия)







