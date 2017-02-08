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Новости » 

BurnAware 10

BurnAware 10 08.02.17

Вышла новая версия BurnAware — популярной программы для записи дисков.

Крупное обновление с важными улучшениями:

  • Реализован новый интерфейс. Теперь схожие функции поделены на несколько разных страниц интерфейса: данные, мультимедиа, образы и утилиты (напомню, что раньше все функции были в одном главном окне). Также упрощен доступ к функциям через верхнее меню. Интерфейс стал еще проще и доступнее;
  • Улучшена совместимость с мониторами с высоким разрешением и DPI;
  • Добавлена поддержка всех скрин-ридеров (JAWS, NVDA, Hal и других);
  • Теперь командная строка поддерживает работу с функцией копирования в образ;
  • Добавлен параметр %DISC_NUMBER% для вставки номера диска в заголовок.

  • Обновлен установщик программы, локализации и лицензионное соглашение;
  • Теперь Burnaware по умолчанию использует настройки шрифта и темы операционной системы;
  • Повышена производительность и стабильность работы программы;
  • Улучшена совместимость с операционной системой Windows 10.

  • Исправлены мелкие проблемы с оповещением об обновлениях;
  • Исправлено зависание во время подготовки файлов к записи;
  • Исправлены мелкие ошибки.

BurnAware — это программа для записи дисков с очень простым и понятным интерфейсом и набором самых необходимых функций. Поддерживает запись данных, музыки (Audio-CD и MP3) и DVD-видео на CD, DVD и Blu-ray с разными файловыми системами. Поддерживает создание образов (как копии диска, так и из файлов на компьютере), запись образов, создание мультисессионных и загрузочных дисков, стирание информации с перезаписываемых дисков и прочие мелочи.

Скачать BurnAware можно в 3-х версиях. Free — бесплатная версия для домашних пользователей. Premium — платная версия с дополнительной возможностью извлечения трэков из аудиодисков и возможностью извлечения информации с плохо читаемых дисков. Professional — версия для коммерческого использования с возможностью одновременной записи нескольких дисков (при наличии нескольких приводов). Смотрите наглядную таблицу сравнения версий.

| Скачать BurnAware Free (8.6 Мб, Бесплатно)
| Скачать BurnAware Premium (9.8 Мб, Пробная версия)
| Скачать BurnAware Professional (10.1 Мб, Пробная версия)


BurnAware BurnAware


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