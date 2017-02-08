BurnAware 10

Вышла новая версия BurnAware — популярной программы для записи дисков.



Крупное обновление с важными улучшениями:



Реализован новый интерфейс. Теперь схожие функции поделены на несколько разных страниц интерфейса: данные, мультимедиа, образы и утилиты (напомню, что раньше все функции были в одном главном окне). Также упрощен доступ к функциям через верхнее меню. Интерфейс стал еще проще и доступнее;

Улучшена совместимость с мониторами с высоким разрешением и DPI;

Добавлена поддержка всех скрин-ридеров (JAWS, NVDA, Hal и других);

Теперь командная строка поддерживает работу с функцией копирования в образ;

Добавлен параметр %DISC_NUMBER% для вставки номера диска в заголовок.



Обновлен установщик программы, локализации и лицензионное соглашение;

Теперь Burnaware по умолчанию использует настройки шрифта и темы операционной системы;

Повышена производительность и стабильность работы программы;

Улучшена совместимость с операционной системой Windows 10.



Исправлены мелкие проблемы с оповещением об обновлениях;

Исправлено зависание во время подготовки файлов к записи;

Исправлены мелкие ошибки.

BurnAware — это программа для записи дисков с очень простым и понятным интерфейсом и набором самых необходимых функций. Поддерживает запись данных, музыки (Audio-CD и MP3) и DVD-видео на CD, DVD и Blu-ray с разными файловыми системами. Поддерживает создание образов (как копии диска, так и из файлов на компьютере), запись образов, создание мультисессионных и загрузочных дисков, стирание информации с перезаписываемых дисков и прочие мелочи.



Скачать BurnAware можно в 3-х версиях. Free — бесплатная версия для домашних пользователей. Premium — платная версия с дополнительной возможностью извлечения трэков из аудиодисков и возможностью извлечения информации с плохо читаемых дисков. Professional — версия для коммерческого использования с возможностью одновременной записи нескольких дисков (при наличии нескольких приводов). Смотрите наглядную таблицу сравнения версий.



| Скачать BurnAware Free (8.6 Мб, Бесплатно)

| Скачать BurnAware Premium (9.8 Мб, Пробная версия)

| Скачать BurnAware Professional (10.1 Мб, Пробная версия)







