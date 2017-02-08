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ESET Smart Security 10.0.390

ESET Smart Security 10.0.390 08.02.17

Компания ESET выпустила обновления своих продуктов для дома и офиса: NOD32 Антивирус 10, ESET Smart Security 10 и ESET Smart Security Premium 10.

Это совсем небольшое обновление, которое устраняет набор внутренних ошибок и повышает стабильность работы программы.

ESET Smart Security — это очень достойное антивирусное решение, занимающее одну из лидирующих позиций на рынке. Считается одним из самых надежных инструментов для защиты компьютера от вирусов и превосходит по популярности большинство конкурирующих программ. Данный антивирусный пакет способен уберечь от всего спектра угроз безопасности персонального компьютера и успешно борется с разного рода вредоносными программами, предупреждает несанкционированный доступ к компьютеру пользователя, успешно блокирует рекламу, спам и многое другое.

Программа распространяется в 3-х версиях. Версия ESET NOD32 Антивирус защищает от вирусов, троянских программ, червей, рекламы, шпионских программ, фишинг-атак и руткитов. Версия ESET Smart Security рассчитана на предоставление полной защиты и, вдобавок к базовой версии, включает еще и фаервол, защиту от спама и родительский контроль. Версия ESSET Smart Scurity Premium включает также инструмент для хранения паролей функцию шифрования.

| Скачать NOD32 Антивирус (32 бит) (93.1 Мб, Пробная версия)
| Скачать NOD32 Антивирус (64 бит) (97.7 Мб, Пробная версия)
| Скачать ESET Smart Security (32 бит) (102 Мб, Пробная версия)
| Скачать ESET Smart Security (64 бит) (107 Мб, Пробная версия)
| Скачать ESET Smart Security Premium (32 бит) (143 Мб, Пробная версия)
| Скачать ESET Smart Security Premium (64 бит) (149 Мб, Пробная версия)


Скриншот ESET Smart Security 1 Скриншот ESET Smart Security 2 Скриншот ESET Smart Security 3 Скриншот ESET Smart Security 4 Скриншот ESET Smart Security 5 Скриншот ESET Smart Security 6 Скриншот ESET Smart Security 7


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